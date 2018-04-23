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Защитит ли Сирию от новых ударов российский «Фаворит»

23 апреля 2018, 17:24  •  169 • Война
В ближайшее время Москва на безвозмездной основе поставит Дамаску зенитные ракетные комплексы С-300 «Фаворит». Компоненты ЗРК — радиолокационные станции, транспортно-заряжающие машины, пункты управления, пусковые установки — доставят в Сирию самолетами военно-транспортной авиации, либо кораблями ВМФ РФ. Это позволит в кратчайшие сроки создать эшелонированную систему сирийской ПВО, сообщает «Коммерсант».
Напомним: вооружить Сирию комплексами С-300 планировалось еще в 2010 году. Тогда Минобороны республики и «Рособоронэкспорт» подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-300ПМУ-2. Но в 2011 году в республике вспыхнула гражданская война. Кроме того, поставкам активно воспротивился Израиль. По мнению Тель-Авива, С-300ПМУ-2 позволили бы Башару Асаду контролировать израильское воздушное пространство. В итоге, Кремль пошел навстречу израильтянам, и контракт аннулировал.
«Израильтяне выразили опасения по поводу поставок тех же систем С-300 другой стране региона, поскольку с ее территории С-300 может доставать территорию Израиля», — рассказал президент Владимир Путин во время прямой линии 16 апреля 2015 года. При этом он уточнил, что Россия эту озабоченность разделила и вернула заказчику около $ 400 млн. аванса.
Как показали недавние события, это решение было ошибочным. 9 апреля — накануне массированного ракетно-бомбового удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции — два F-15 ВВС Израиля с территории Ливана нанесли по одной из крупнейших сирийских авиабаз Ат-Тифор (Т-4) удар восемью управляемыми ракетами. Как сразу сообщил телеканал NBC, США заранее были предупреждены, что удар состоится и что его проведут израильские ВВС.
Надо понимать: аэродром Тияс (историческое название авиабазы) находится между городами Хомс и Пальмира, то есть в стратегически важном месте. С самого старта российской кампании в республике этот аэродром был одной из ключевых точек временного базирования для РФ, и использовался как аэродром подскока для российских ВКС. Поэтому атаку Израиля можно считать не только разведкой боем перед основным ударом США, но и «посылкой» Москве.
Так что на этот раз срывов не будет — Дамаск получит С-300. Заявления о готовности России пойти на такой шаг прозвучали всего через несколько часов после удара по Сирии 14 апреля. «С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса — и не только в отношении Сирии, но и других государств», — отметил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. 20 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после последнего обстрела Сирии «у нас теперь нет никаких моральных обязательств». В тот же день Путин провел совещание с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу. На встрече, согласно официальному сообщению, обсуждались «некоторые аспекты ситуации в Сирии».
И вот — политическое решение о поставках принято. По мнению экспертов, на доставку и развертывание С-300 в Сирии потребуется до трех месяцев. Общую точку зрения выразил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев: «Наличие высокоэффективного оборонительного вооружения в арсенале любой суверенной страны отрезвит горячие головы не только натовских военных и генералов».
— Нам с самого начала следовало разобраться: где — в Москве или в Тель-Авиве — принимаются решения о поставке вооружений на Большой Ближний Восток? — отмечает академик Академии геополитических проблем, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов. — Россия, напомню, еще в 2007 году заключила контракт с Ираном на поставку С-300. Но из Тель-Авива «поступило указание» — израильтяне озаботились, что ЗРК значительно усложнят задачу превентивного удара по иранским ядерным объектам, и нарушат баланс сил в регионе, — и Москва в 2010 году от сделки отказалась.
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То же произошло в Сирии. Но сейчас, хочется верить, Кремль преодолеет вето Израиля на поставку на Ближний Восток современных средств защиты.
«СП»: — Как скоро С-300 могут быть доставлены в Сирию?
— ЗРК можно доставить достаточно оперативно. Но все равно, это займет не меньше трех-четырех месяцев.
Причем, комплексы в Сирию придется поставлять из наличия в Вооруженных силах РФ. Это значит, в Арабскую республику отправятся комплексы, которые стоят у нас на вооружении, и, возможно, подлежат замене на С-400.
Их изымут из боевого состава ВС РФ, затем они пройдут предэкспортную заводскую подготовку — регламентные работы, проверку устойчивости работы всех систем, замену определенных агрегатов и элементов. В это же время сирийские боевые расчеты будут проходить подготовку в российском центре, скорее всего, на полигоне «Ашулук».
Когда сирийцев подготовят наши специалисты, они вернутся на родину. Одновременно в Сирию поступят комплексы С-300, которые тут же развернут на боевых позициях.
«СП»: — Почему бы не изготовить несколько комплексов С-300 специально для Сирии?
— В этом случае сроки поставки существенно удлинятся. За С-300 и без Дамаска стоит очередь из иностранных покупателей. К тому же процесс производством не исчерпывается, необходимы наладка и испытания ЗРК. Все это занимает довольно много времени.
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«СП»: — Что изменится, если в Сирию будут поставлены наши ЗРК?
— Всем будет спокойнее — израильтянам, туркам, американцам. Они будут точно знать зону поражения С-300, и не станут туда соваться.
Правда, я считаю, наряду с С-300 нам необходимо поставить в Сирию зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С 1», а также высокомобильный ЗРК средней дальности «Бук-М2», или хотя бы «Бук-М1». Это позволит грамотно выстроить систему сирийской ПВО — с прикрытием объектов на малых, средних и больших высотах.
Вот тогда сирийское небо будет хорошо защищено. Думаю, будут выбраны и особо опасные направления — скорее всего, со стороны горного хребта Ливана, и со стороны Израиля.
Что принципиально, сирийские зенитно-ракетные комплексы будет работать в тесном взаимодействии с российскими комплексами ПВО. В результате, над республикой будет создано сплошное радиолокационное поле, и сплошные зоны огня.
«СП»: — Если бы Сирия располагала С-300, ракетно-бомбовый удар 14 апреля был бы возможен?
— Скорее всего, США и их союзники все равно нанесли бы удар по Сирии. Но он имел бы другую структуру и характеристики.
Надо понимать: удар 14 апреля был нанесен «Томагавками», подлежащими утилизации. Многие из них не долетели, другие без особых затруднений сбиты. Если бы современные системы ПВО были в Сирии развернуты, скорее всего, американцы использовали бы больше крылатых ракет, и это были бы более современные образцы. Такие ракеты умеют проходить под огнем средств ПВО, и располагают системами, которые делают их малозаметными для локаторов.
— Я не уверен, что политическое решение о поставках С-300 в Сирию окончательно принято, — говорит ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. — К сожалению, у нас очень сильно произраильское лобби. Оно ничуть не менее влиятельно, чем произраильское лобби в США. Это значит, что поставки С-300 еще могут быть заблокированы под различными предлогами.
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Здесь надо понимать: истории с поставками ЗРК в Иран и Сирию существенно различаются. Тегеран не может сбивать с помощью С-300 израильские самолеты — за исключением гипотетического случая, когда Израиль сам решится нанести удар по иранским военным или ядерным объектам. Но на такой акт агрессии Тель-Авив вряд ли пойдет, особенно после подписания ядерной сделки с Ираном.
На деле, сейчас вероятность применения Тегераном средств против израильских самолетов стремится к нулю. Именно поэтому Кремлю удалось преодолеть сопротивление произраильского лобби, и поставить Ирану системы ПВО.
Но сможем ли мы преодолеть сопротивления при поставках в Сирию — я пока не уверен. Да, Путин очень разозлился из-за последнего израильского удара, поскольку Израиль бил по объекту, где находились российские военнослужащие. Но все равно, поставить С-300 в Сирию будет очень нелегко.
«СП»: — Как такая поставка меняет баланс сил?
— Очень серьезно меняет. Израильские самолеты и раньше не стремились залетать в воздушное пространство Сирии, и наносили удары, в основном, с территории Ливана, либо из зоны Голанских высот.
С-300 намного повысит риск для израильских самолетов быть сбитыми. Тем более, чтобы произвести пуск крылатой ракеты, самолет должен набрать определенную высоту, и на ней он становится весьма уязвимым для ЗРК.
Но блокирование израильской авиации — не самый главный момент. Главное — С-300 в Сирии чрезвычайно затруднят США нанесение ударов с помощью авиации.
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Напомню, 14 апреля американские бомбардировщики В-1 зашли в воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танфа. Это, видимо, было связано с тем, что ни Иран, ни Иордания не разрешили американцам запускать ракеты со своей территории.
По сути, это был заход в зону ПВО Сирии. И он означает, что США могут попытаться осуществить по этой же схеме более крупную атаку. С-300 при таком раскладе будут серьезным сдерживающим фактором для американцев.
Наши комплексы можно поставить в Сирии возле моря, и контролировать 300-километровую прибрежную зону. Кроме того, можно поставить ЗРК на границе с Ираком и Иорданией, и эффективно сбивать ракеты с этого направления.
Причем, ответственность в таких ситуациях будет не на наших ПВО, а целиком на сирийских, которые сами будут себя защищать. В целом, это будет сдерживать коалицию во главе с США от нанесения именно авиационного удара — менее дорогого, и более эффективного, чем удар крылатыми ракетами.
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