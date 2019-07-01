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Защитить цифровой суверенитет и запретить санкции против депутатов

01 июля 2019, 15:09  •  75 • В России

ДАВЛЕНИЕ И КИБЕРАТАКИ США

В понедельник в Центре международной торговли открылся II Международный парламентский форум "Развитие парламентаризма", который Госдума организовывает вот уже второй год подряд. Мероприятие идет три дня, в нем участвуют около 800 парламентариев и экспертов из 132 государств, включая спикеров 41 национального парламента. Гости планируют обсудить вопросы международной безопасности, цифровой экономики, экологической политики и многое другое.

Открывая форум, спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил об опасности насильственного экспорта демократии, грозящим сломом системы международного права и большими потрясениями.

- Взамен предлагаются выгодные лишь узкой группе стран правила игры, - отметил он. - США практикуют бесцеремонное вмешательство во внутренние дела суверенных государств, грубое силовое, экономическое, информационное давление. В результате чего мы имеем рост напряженности во всем мире. Чтобы оправдать свое агрессивное поведение, они создают образ врага из стран, которые отстаивают право на свой путь развития. Причем в рамках своей культуры, традиций, опираясь на демократические принципы.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во время выступления на II международном форуме "Развитие парламентаризма". Фото Антон Новодережкин/ТАСС

Особое внимание главы нижней палаты российского парламента призвал уделить угрозе цифровому суверенитету.

-Она подтверждается атаками на компьютерные системы государственных органов. Мы видим факты вмешательства в работу энергосистем, банковского сектора, объектов критической инфраструктуры, в избирательные кампании ряда стран. Мы должны не только обеспечить собственный цифровой суверенитет, защиту информационного пространства, но и сделать цифровую экономику одним из магистральных направлений межпарламентского сотрудничества, - заключил Володин.

МИР УСТАЛ ОТ КОНФРОНТАЦИИ

Взявшая следом слово спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила зарубежным коллегам добиться запрещения ввода санкций в отношении парламентариев из любых стран.

- Давайте сделаем так, чтобы все парламенты приняли резолюции о недопустимости применения санкций к парламентариям. Давайте проведем диалог со всеми межпарламентскими ассамблеями, чтобы они также выступили с соответствующими заявлениями. Направим все обращения в ООН, чтобы была принята специальная резолюция ООН, в которой эта тема была бы прописана, - призвала она. Судя по реакции зала, иностранным коллегам эта идея пришлась по душе.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на II международном форуме "Развитие парламентаризма". Фото Антон Новодережкин/ТАСС

А прибывший на форум прямо из Японии глава МИД Сергей Лавров отметил мировую усталость от геополитических авантюр.

- Народы мира устали от конфронтации и не хотят быть разменной монетой в сомнительных геополитических играх с нулевой суммой. Представляется важным, чтобы политики не жертвовали интересами народов в угоду сиюминутных дивидендов. Мы проводим миролюбивую внешнюю политику, опираясь на закрепленные в ООН принципы. Мы отвергаем любые формы шантажа и давления, включая односторонние санкции и торговые войны, - напомнил министр.

"ЗАКРЫТЬ ДВЕРЬ НЕЛЬЗЯ"

Среди высоких европейских гостей форума был спикер парламента Словакии Андрей Данко, не скрывавший радости от возвращения России после пятилетнего бойкота в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). После исторического голосования, восстановившего нашу страну в правах без всяких санкций, пошли сообщения о прекращении работы в знак протеста украинской, грузинской, польской, прибалтийских и словацкой делегаций. Однако тогда это опроверг сам Данко, сказав, что к демаршу примкнул только один словацкий депутат, а остальные голосовали как раз "за".

- Я рад, что европейские депутаты поняли, что без диалога с Россией нельзя, - признался словак. - Решить важнейшие темы современности надо с вами. Европе нужна Россия. И я рад, что голоса словацких депутатов содействовали этому. Мы не можем закрывать дверь! Надеюсь, что вслед за этим решением Совета Европы будут отменены и санкции против РФ.

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