Защитить русских и православных: Что не так в Конституции России

Конституционный процесс существует в развитии. Конституция, полагает заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев, может развиваться как путем толкования, так и путем внесения поправок.

Чем плоха Конституция 93 года

По его мнению, Конституция - совсем не сакральный камень, который положен единожды в фундамент государства и больше неприкасаем. И более того, существующий документ – «откровенно плох». Объясняется это, прежде всего, годами ее создания. Именно в начале 90-х во всех кабинетах всех уровней властей сидели американские советники, которые, по сути, и создавали это «нетленный» фундамент российского государства. «Это годы максимального унижения России, именно с этими «советниками» мы сейчас находимся в состоянии гибридной войны», - констатирует Малофеев, уточняя, что главная задача Конституции - служить основным законом, который «должен отражать основные принципы существования нации».

Фото: Царьград

«А Конституция 93-го года ничего подобного не отражает. Более того, Конституционное совещание было искусственно прервано тогда неконституционными действиями Ельцина, который совершил государственный переворот, разогнал парламент. А потом в спешном порядке голосовали за Конституцию. Причем до сих пор не знают, где эти бюллетени, по которым голосовали. Есть даже такой аспект», - поделился историей создания главного документа замглавы ВРНС.

Но есть у этого документа и бесспорный плюс – «мы стараемся ее не замечать». Решения принимаются, как и положено, как и должны приниматься в России, в связи с интересами государства, а вовсе не с этой непонятной Конституцией, - объясняет Малофеев, который заканчивал юрфак МГУ, как специалист по конституционному праву.

Все это приводит к тому, что Конституцию 93 года необходимо менять.

Что менять

Самым первым делом необходимо изменить основные положения, 1-ю и 2-ю главу. Как убежден Константин Малофеев, эти главы основаны на либеральной догме, где России отводится роль колонии. Стоит подчеркнуть, что именно в них описаны права и свободы человека, отделение Церкви от государства.

«Это полный набор постмодернистских таких либеральных тезисов. Страшно далеких как от русского народа вообще, так и от текущего момента в России», - считает заместитель главы ВРНС.

В сегодняшней Конституции прописаны только права и никаких обязанностей, ни со стороны государства, ни со стороны самих людей. Получается, что русский человек, который привык воспринимать государство, как заботливого отца, потерял это надежное плечо. Ярким примером такой ситуации можно назвать пенсионную реформу, когда народ воспринял изменения законодательства, как дети, от которых отвернулся отец.

Мы очень патерналистский народ. Мы ждем от государства помощи. И если у нас такое общество, если у нас такой народ - значит, мы должны отразить эту роль, она должна быть прописана в Конституции, - продолжает Малофеев.

Тут важно добавить, что права и свободы, на которых и сделан упор в Конституции РФ, по своей сути являются простым набором слов, за которыми не стоит ничего, кроме истории Французской революции, борьбы буржуазии 3-го класса и масонов Франции с французскими аристократами 18-го века. Хотя именно за права и свободу ратовали и наши социал-демократы перед революцией 17-го года, которая тоже прошла кровавым вихрем над страной.

Буржуазия хотела прав, а не обязанностей. И сейчас мы получили документ, который не прописывает никакие обязанности. Поэтому важно закрепить роль государства, как отца.

«Вместо этих прав и свобод у нас должно быть православие. Потому что мы православная страна. Какая будет роль православия в государстве - это вопрос общественной дискуссии, обсуждения. Но это обсуждение должно быть», - полагает Малофеев, подчеркивая, что вопросы нравственности и морали также должны стать на первые места в главном документе страны.

Про Православие в стране, в которой больше 100 млн православных, не сказано ничего. Там сказано, что Россия многонациональная страна, Церковь отделена от государства. При этом Церковь названа Церковью - что, безусловно, христианское понятие, - недоумевает заместитель главы ВРНС.

Полностью солидарен и председатель комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Гаврилов.

«К Конституции есть ряд основных претензий. Первая, конечно, это уход государства от идеологии. Мы видим, как это опасно, потому что внутри страны политический класс и государство раскалываются на приверженцев различных политических, часто антагонистических сил. И мы понимаем, что для страны, для ее единства и будущего, конечно, необходима общегосударственная идеология патриотизма, духовных, нравственных ценностей, справедливости… И мы хотели бы, чтобы роль традиционных конфессий, прежде всего, Русской Православной Церкви, значимость семьи, патриотизма, любви к Родине более явно присутствовала в тексте Конституции», - добавил он.

Согласен с этой позицией и член фракции «Единая Россия» Николай Земцов. По его мнению, главная задача Конституции – обеспечить защиту традиционных укладов нашего общества, нравственности и семейных ценностей.

«Наш путь – это великая Россия, которая идет через эволюционные изменения своих законов к лучшему, к тем законам, которые удобны гражданам и форматируют наше общество как традиционное, которое хранит семью, возвышает человека как нравственного члена общества. Если наше законодательство движет народ и общество в эту сторону – это, конечно, хорошо. Если оно не следит за этим, и общество скатывается к примитивным инстинктам, хлебу и зрелищам, чему-то там еще – это недостойно нашей великой Родины», - убежден Земцов.

А вот депутат Госдумы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев обратил внимание на то, что сегодняшняя Конституция урезает в правах ряд субъектов.

«Сейчас мы имеем полную асимметрию. И ничего, если бы речь шла о каких-то национальных культурах, развитии этносов и так далее. Но на деле зачастую в республиках создается этнократия, то есть государственный строй, при котором предпочтение отдается титульной нации. И это сплошь и рядом, и мы это тоже понимаем. Статус русского народа фактически в Конституции нигде не закреплен. Хотя он - государствообразующая нация. Русские фактически лишены собственного дома, поэтому необходима такая правка, которая бы давала русским статус государствообразующего народа и права на гражданство для зарубежных русских, которые сегодня считают себя русскими, но после распада Советского Союза живут еще за рубежом и не могут стать таковыми, если даже хотят. Они должны иметь такое право», - подчеркнул Журавлев.

Как это не парадоксально, но на десятках страниц Конституции ни разу не упомянуто определение «русский».

«Мы русские. Это прилагательное слово, мы знаем, что может быть русский чеченец, русский татарин, русский казах. Но не отразить роль русского народа, народа, построившего государство, которое теперь живет по этой Конституции, невозможно. А этого нет в Конституции», - печально признает заместитель главы ВРНС, добавляя, что "по документу живут 146 миллионов в основном русских людей, а слово "русский" упомянуто только один раз - когда говорится про русский язык".

Что делать?

Эксперты сходятся во мнении, что необходимо начать обсуждение в обществе по вопросу изменения Конституции России. Для начала вынести вопрос порядка созыва Конституционного собрания и закона о Конституционном собрании. Это бы помогло одновременно учесть правопреемство России, Российской Федерации как правопреемницы Российской империи.

«Если бы мы наше Конституционное собрание одновременно признали учредительным, которое большевики разогнали в январе 18-го года, мы могли бы тогда сомкнуть тысячелетнюю, вековую традицию существования единого русского государства, которое здесь всегда было», - разъяснил заместитель главы ВРНС, уточнив, что «Собор должен объединять политические силы - это инструмент, который позволит нам говорить о будущем России, которое одно для всех, кто живёт в России, независимо от того, в какой партии состоит или каких политических взглядов придерживается".

Именно ВРНС сможет начать эту дискуссию сейчас, для того чтобы, когда подойдет соответствующее время, когда назреет политическая обстановка, то уже на руках будут готовые предложения, которые позволят сделать процесс изменения Конституции более эффективным.