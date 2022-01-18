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«Защитить детей от насилия»: Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов
18 января 2022, 23:15 • 41 • В России
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о пожизненном лишении свободы для педофилов. Теперь максимальный срок заключения будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно. На пожизненное заключение также будут осуждаться лица, виновные в сексуальном насилии над двумя и более детьми, а также совершившие насилие совместно с другим тяжким или особо тяжким преступлением. По мнению экспертов, мера позволит защитить детей от педофилов-рецидивистов, выходящих на свободу после отбывания наказания.
РИА Новости © Мария Девахина
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о пожизненном лишении свободы для педофилов.
Соответствующие поправки вносятся в ст. 131 («Изнасилование») и 132 Уголовного кодекса РФ («Насильственные действия сексуального характера»).
В соответствии с изменениями пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно. На пожизненное заключение также будут осуждаться лица, виновные в сексуальном насилии над двумя и более детьми, а также совершившие насилие совместно с другим тяжким или особо тяжким преступлением.
В нижней палате парламента напомнили, что по действующему законодательству пожизненное лишение свободы грозит только в случае совершения насилия ранее судимым за аналогичное деяние и в отношении ребёнка моложе 14 лет.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на данный момент обсуждается также введение новых отягчающих обстоятельств. К ним относится совершение преступления лицом, проживающим с ребёнком, несущим обязанности по его содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов, а также работающим в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.
Помимо этого, рассматривается возможность приостановить течение срока давности за такие преступления до совершеннолетия ребёнка, пострадавшего от сексуального насилия.
Также депутаты Госдумы обсуждают новый подход к отбытию пожизненного наказания — предлагается отправлять осуждённых за педофилию на тяжёлые работы.
«Мы можем же с вами заставить их работать на рудниках, в северных территориях. Это будет намного тяжелее, чем смертная казнь. Но тогда давайте продумаем это. И общество будет понимать, где эти северные территории, какие рудники, в каких условиях», — пояснил Володин.
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в разговоре с RT отметила, что принятые изменения помогут защитить детей от педофилов-рецидивистов, выходящих на свободу после отбывания наказания.
«Что происходило до принятия поправок? Рецидивисты совершали преступления против детей в очередной раз, только выйдя на свободу. Они выходят и опять совершают подобные преступления. И бывает так, что рецидив имеет более тяжкие последствия, чем предшествовавшее ему преступление. Люди идут на убийство ребёнка, на похищение», — рассказала она.
Ярмуш отметила, что новая мера не оставит преступникам шансов, отбыв наказание и выйдя на свободу, повторно совершать такое преступление.
«Без этого нововведения люди, совершавшие такое преступление, не чувствовали той степени опасности при поимке. Они считали: «Ну отсижу, отбуду, потом выйду и опять смогу делать то же самое». Вот сейчас, когда будет реально маячить пожизненный срок, кто-то из таких людей с подобными наклонностями просто подумает и постарается не совершать данное преступление», — выразила надежду юрист.
В свою очередь, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец подчеркнула, что если вина преступника доказана, то ему «не место в социуме, в обществе и рядом с несовершеннолетними».
«Поэтому дожидаться второй жертвы недопустимо. Педофилия — это хронический системный сбой личности, который, к сожалению, не лечится. Об этом говорят как криминалисты и эксперты, так и люди, которые работают в правоохранительной системе. Педофилы быстро подстраиваются, ведут себя примерно и часто выходят по УДО. И главная их цель — возможность снова взяться за старое», — отметила она.
«Поэтому если уже обнаружено, что человек является педофилом, который совершил преступление, то государство, которое обязано обеспечивать безопасность наших семей и наших детей, должно принять все меры, чтобы обезопасить социум от таких извращенцев», — высказалась Волынец.
Напомним, 5 января Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы сделают всё для того, чтобы законопроект о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Такое заявление Володин сделал в связи с убийством пятилетней девочки в Костроме, напомнив, что один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом.
«Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — в северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершённых злодеяниях, жалеть об этом», — подчёркивал Володин.
13 января глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в 2021 году российские следователи возбудили более 22 тыс. уголовных дел о преступлениях против детей — это на 16,9% больше, чем годом ранее.
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