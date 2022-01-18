«Защитить детей от насилия»: Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о пожизненном лишении свободы для педофилов. Теперь максимальный срок заключения будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно. На пожизненное заключение также будут осуждаться лица, виновные в сексуальном насилии над двумя и более детьми, а также совершившие насилие совместно с другим тяжким или особо тяжким преступлением. По мнению экспертов, мера позволит защитить детей от педофилов-рецидивистов, выходящих на свободу после отбывания наказания.

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о пожизненном лишении свободы для педофилов.

Соответствующие поправки вносятся в ст. 131 («Изнасилование») и 132 Уголовного кодекса РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

В соответствии с изменениями пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно. На пожизненное заключение также будут осуждаться лица, виновные в сексуальном насилии над двумя и более детьми, а также совершившие насилие совместно с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

В нижней палате парламента напомнили, что по действующему законодательству пожизненное лишение свободы грозит только в случае совершения насилия ранее судимым за аналогичное деяние и в отношении ребёнка моложе 14 лет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на данный момент обсуждается также введение новых отягчающих обстоятельств. К ним относится совершение преступления лицом, проживающим с ребёнком, несущим обязанности по его содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов, а также работающим в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

Помимо этого, рассматривается возможность приостановить течение срока давности за такие преступления до совершеннолетия ребёнка, пострадавшего от сексуального насилия.

«Работа будет продолжена. Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать своё положение для таких преступлений», — подчеркнул Володин.

Также депутаты Госдумы обсуждают новый подход к отбытию пожизненного наказания — предлагается отправлять осуждённых за педофилию на тяжёлые работы.

«Мы можем же с вами заставить их работать на рудниках, в северных территориях. Это будет намного тяжелее, чем смертная казнь. Но тогда давайте продумаем это. И общество будет понимать, где эти северные территории, какие рудники, в каких условиях», — пояснил Володин.

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в разговоре с RT отметила, что принятые изменения помогут защитить детей от педофилов-рецидивистов, выходящих на свободу после отбывания наказания.

РИА Новости

© Пресс-служба ФСБ РФ

«Что происходило до принятия поправок? Рецидивисты совершали преступления против детей в очередной раз, только выйдя на свободу. Они выходят и опять совершают подобные преступления. И бывает так, что рецидив имеет более тяжкие последствия, чем предшествовавшее ему преступление. Люди идут на убийство ребёнка, на похищение», — рассказала она.

Ярмуш отметила, что новая мера не оставит преступникам шансов, отбыв наказание и выйдя на свободу, повторно совершать такое преступление.

«Без этого нововведения люди, совершавшие такое преступление, не чувствовали той степени опасности при поимке. Они считали: «Ну отсижу, отбуду, потом выйду и опять смогу делать то же самое». Вот сейчас, когда будет реально маячить пожизненный срок, кто-то из таких людей с подобными наклонностями просто подумает и постарается не совершать данное преступление», — выразила надежду юрист.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец подчеркнула, что если вина преступника доказана, то ему «не место в социуме, в обществе и рядом с несовершеннолетними».

«Поэтому дожидаться второй жертвы недопустимо. Педофилия — это хронический системный сбой личности, который, к сожалению, не лечится. Об этом говорят как криминалисты и эксперты, так и люди, которые работают в правоохранительной системе. Педофилы быстро подстраиваются, ведут себя примерно и часто выходят по УДО. И главная их цель — возможность снова взяться за старое», — отметила она.

«Поэтому если уже обнаружено, что человек является педофилом, который совершил преступление, то государство, которое обязано обеспечивать безопасность наших семей и наших детей, должно принять все меры, чтобы обезопасить социум от таких извращенцев», — высказалась Волынец.

Напомним, 5 января Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы сделают всё для того, чтобы законопроект о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Такое заявление Володин сделал в связи с убийством пятилетней девочки в Костроме, напомнив, что один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом.

«Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — в северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершённых злодеяниях, жалеть об этом», — подчёркивал Володин.

13 января глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в 2021 году российские следователи возбудили более 22 тыс. уголовных дел о преступлениях против детей — это на 16,9% больше, чем годом ранее.