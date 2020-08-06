Защитить детей можно. Но захотят ли? Как остановить чиновничий беспредел в России

Группа российских сенаторов во главе с Еленой Мизулиной внесли в Государственную Думу законопроект о защите семьи. Его оценила обозреватель Царьграда Александра Машкова-Благих в новом проекте под названием "Оставьте нас в покое".

Закон о защите семьи разрабатывался более трёх лет. В составлении документа приняли участие опытные просемейные организации, которые проанализировали тысячи ситуаций, которые могут возникнуть в семье. Законопроект направлен на устранение "резиновых формулировок" и очевидных возмутительных дыр в Семейном кодексе, которые были причиной варварского отбирания детей и вмешательства в дела семьи.

Документ провозглашает "презумпцию добросовестности семьи". То есть решения и действия родителей по умолчанию считаются направленными на благо детей. Также законопроект признаёт право семьи самой решать, как устроить свою жизнь, и провозглашается уважение к авторитету родителей.

Кроме того, устанавливается право ребёнка жить и воспитываться в родной семье. А "резиновая" формулировка про "угрозу жизни и здоровью ребёнка" как основание для отбирания исчезнет из Семейного кодекса.

"Именно эти слова чиновники и судьи толковали как угодно, что вело к трагедиям и разрушило множество семей", - подчеркнула Александра Машкова-Благих в эфире Царьграда.

Помимо этого, документ устанавливает запрет на отбирание детей у родителей. Если родители по уважительным причинам временно не могут заботиться о детях (например, оказались в больнице), дети будут на этот срок передаваться родным и близким, их не заберут в приют, как бывает сейчас. Сирот всегда будут стараться отдавать на воспитание родным и близким. И только если это невозможно - то тогда другим людям.

Также органам опеки будет запрещено входить в дом без согласия родителей. Случаи, когда детей забирали у бабушек во время прогулки, тоже с принятием законопроекта должны уйти в историю.

"И наконец, законопроект чётко запрещает однополые браки. Запрещает передавать детей на воспитание однополым или трансгендерным парам. И самое главное: закон провозглашает уважение к семейным и нравственным ценностям народов России", - указывает Александра Машкова-Благих.

Кандидат юридических наук Анна Швабауэр также даёт позитивный отзыв о законопроекте. По её мнению, он позволит защитить семьи и резко сократить случаи незаконного необоснованного вторжения в семьи и отбирания детей.

Однако у документа нашлись и противники. В частности, сторонница законопроекта о насилии над семьей Оксана Пушкина. Также на законопроект ополчились сторонники ЛГБТ и трансгендеры. Не обошлось и без спонсируемого Джорджем Соросом АДЦ "Мемориал".