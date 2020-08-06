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Защитить детей можно. Но захотят ли? Как остановить чиновничий беспредел в России
06 августа 2020, 23:30 • 46 • Политика
Семь сенаторов во главе с Еленой Мизулиной внесли в Государственную Думу законопроект, который может по-настоящему защитить семью и права родителей. Документ оценила обозреватель Царьграда Александра Машкова-Благих.
Группа российских сенаторов во главе с Еленой Мизулиной внесли в Государственную Думу законопроект о защите семьи. Его оценила обозреватель Царьграда Александра Машкова-Благих в новом проекте под названием "Оставьте нас в покое".
Закон о защите семьи разрабатывался более трёх лет. В составлении документа приняли участие опытные просемейные организации, которые проанализировали тысячи ситуаций, которые могут возникнуть в семье. Законопроект направлен на устранение "резиновых формулировок" и очевидных возмутительных дыр в Семейном кодексе, которые были причиной варварского отбирания детей и вмешательства в дела семьи.
Документ провозглашает "презумпцию добросовестности семьи". То есть решения и действия родителей по умолчанию считаются направленными на благо детей. Также законопроект признаёт право семьи самой решать, как устроить свою жизнь, и провозглашается уважение к авторитету родителей.
Кроме того, устанавливается право ребёнка жить и воспитываться в родной семье. А "резиновая" формулировка про "угрозу жизни и здоровью ребёнка" как основание для отбирания исчезнет из Семейного кодекса.
Помимо этого, документ устанавливает запрет на отбирание детей у родителей. Если родители по уважительным причинам временно не могут заботиться о детях (например, оказались в больнице), дети будут на этот срок передаваться родным и близким, их не заберут в приют, как бывает сейчас. Сирот всегда будут стараться отдавать на воспитание родным и близким. И только если это невозможно - то тогда другим людям.
Также органам опеки будет запрещено входить в дом без согласия родителей. Случаи, когда детей забирали у бабушек во время прогулки, тоже с принятием законопроекта должны уйти в историю.
Кандидат юридических наук Анна Швабауэр также даёт позитивный отзыв о законопроекте. По её мнению, он позволит защитить семьи и резко сократить случаи незаконного необоснованного вторжения в семьи и отбирания детей.
Однако у документа нашлись и противники. В частности, сторонница законопроекта о насилии над семьей Оксана Пушкина. Также на законопроект ополчились сторонники ЛГБТ и трансгендеры. Не обошлось и без спонсируемого Джорджем Соросом АДЦ "Мемориал".
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