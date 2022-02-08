Защитил семью – сел в тюрьму. Пронько задал жёсткие вопросы

В нынешнем законодательстве России грань между "допустимой самообороной" и "превышением допустимой самообороны" практически отсутствует. Порой в этом вопросе очень сложно разобраться даже юристам. Что говорить об обществе, когда появляются новости о том, что человека, который защищал своих родных и близких от преступников, приговорили к длительному тюремному сроку. Пришло время ответить на ключевой вопрос – в чьих интересах и кого в реальности защищает закон в России?

Житель Новосибирска нарушил закон, по версии следствия, когда переступил порог собственной квартиры. В итоге Виктор Гончар получил реальный срок – семь лет колонии строгого режима за то, что защитил дочь от пьяного незнакомца, который ворвался в их дом.

И таких новостей масса. Житель Уфы Владимир Санкин был приговорен к 8 годам строгого режима за то, что защитил детей от надругательства. Петербуржец Александр Кузнецов получил два с половиной года лишения свободы, когда отправил в смертельный нокаут преступника, напавшего на его пасынка.

В России предпринимается не первая попытка обозначить границы самообороны, когда "мой дом – это моя крепость". И любой, кто будет защищать своих родных и близких, должен знать, что закон на его стороне.

"Это уже не первая попытка внести поправки в уголовное законодательство. И мы убеждены, что вода камень точит. И сама ситуация – она нас к этому будет подталкивать. Посмотрите, какое количество у нас мигрантов, нелегальных мигрантов, которые проникают в жилища, которые воруют, грабят, насилуют, убивают. То есть злоумышленников много. И наши граждане должны быть уверены, что, защищая своё жилище от внешнего посягательства, сопряжённого с насилием, с угрозой здоровью, жизни, можно защищаться любыми способами, – уверен депутат Госдумы Ярослав Нилов. – И не думать о том, какие будут последствия. Никакой уголовной ответственности быть не должно. То есть формула "мой дом – моя крепость" должна быть законодательно закреплена. И работать так же, как в других развитых странах".

Депутат Госдумы Ярослав Нилов. Фото: State Duma Russia / Globallookpress

В Госдуме предлагают внести изменения в статью 37 Уголовного кодекса о самообороне. Граждане России должны получить право на любые способы защиты от нападения преступников, проникающих в жилище. В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что преступники проникают в дом не только с целью краж, но и для убийства, изнасилования или похищения человека. При этом существующий закон обязывает законопослушного гражданина оценивать степень угрозы жизни перед тем как защитить себя и своих родных.

"Бесспорно, в этом законопроекте следует поддержать обращение к теме необходимой самообороны. У нас, к сожалению, в последнее время много случаев в судебной практике, когда человек, который обороняется от противоправного посягательства, сам оказывается на скамье подсудимых, – объяснил в беседе с Царьградом заслуженный юрист России Иван Соловьёв. – И здесь, конечно, обращение к этой теме очень актуально. Но у меня есть вопросы. Первое – почему только жилище? Ведь противоправное посягательство бывает на человека, на его родственников, на общественные интересы. И не получится ли так, что, давая возможность обороняться любыми способами при попытках проникновения в жилище, мы откроем ящик Пандоры. Совсем недавно президент России дал поручения по итогам встречи с СПЧ, где тоже правозащитники обращались к нему с вопросами обобщения судебной практики по необходимой обороне. И глава государства дал поручение Верховному суду обобщить эту практику. Это очень важно. Обобщить и дать рекомендации судам, как применять законодательство".

Кстати, из статистики судебного департамента при Верховном суде следует, что за шесть месяцев минувшего года по статье об убийстве при превышении необходимой обороны (ст. 108 УК) были осуждены 132 человека, а оправданы только два. Суды также признали виновными 203 человек по статье 114 УК – причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении обороны. Оправдательных приговоров не было вообще.

"На встрече СПЧ с президентом был поднят вопрос, мы готовили этот вопрос о необходимой самообороне. На сегодняшний момент государственная машина любую самооборону в России расценивает как насилие, и оправдательных приговоров, на самом деле, не больше десяти по году. Хотя посчитать реальную статистику самообороны невозможно, поскольку людей судят за превышение в лучшем случае, а дальше за тяжкие телесные повреждения, – рассказал о происходящем в стране член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. – То есть, если мы говорим о сегодняшней инициативе, она должна быть шире. Когда мы защищаем свой дом, это одна история, а когда мы защищаем себя или своих близких, или просто граждан на улице, когда мы видим, что кого-то насилуют, мы что должны делать – позвать полицию, которая неизвестно когда приедет? А если мы применим силу, то вероятность того, что нас осудят, очень велика. Именно поэтому мы этот вопрос подняли, президент дал поручение, и соответствующее поручение, и я думаю, что сегодняшние коллеги, то, что они предложили, это в рамках поручения".

Что с того?

В декабре прошлого года глава государства поручил Верховному суду изучить судебную практику по делам о самообороне и усовершенствовать нормы при необходимости. Уже под конец года в МВД подготовили технические параметры оружия для самообороны. Теперь вопрос переходит в законодательную плоскость.

Убеждён, что общество должно сыграть свою ключевую роль в этом вопросе. Ненормально, когда отец, защитивший свое чадо от криминала, получает реальный срок. Ненормально, когда закон защищает преступника, а не того, кто защищает свой дом, свою жену, своих детей. От вашей позиции зависит, какое решение будет принято парламентом России. Поэтому высказывайтесь, не молчите!

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