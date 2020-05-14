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«Защита юга России и пресечение провокаций»: как проходит перевооружение Черноморского флота

14 мая 2020, 00:50  •  15 • В России
Черноморский флот (ЧФ) находится на этапе активного оснащения и развития. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, поздравляя моряков-черноморцев и ветеранов с годовщиной создания этого оперативно-стратегического объединения. В ближайшее время состав ЧФ пополнится новыми патрульными кораблями, малыми ракетными кораблями и корветами. Часть из них станут носителями крылатых ракет «Калибр». В предыдущие годы Черноморский флот получил серьёзное усиление благодаря вводу в строй дизель-электрических подлодок проекта 636.3.
 
Корабли на рейде во время празднования Дня Победы в Севастополе РИА Новости © Анна Садовникова
 

Черноморский флот (ЧФ) находится на этапе активного оснащения и развития. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, поздравляя моряков-черноморцев и ветеранов с годовщиной создания этого оперативно-стратегического объединения. По его словам, модернизация ЧФ продиктована необходимостью пресекать угрозы для юга России.

«Процесс оснащения Черноморского флота новейшими кораблями и системами вооружения будет вестись в соответствии с важностью задач по обеспечению безопасности государства на южном направлении», — отметил Евменов.

В ближайшее время, как рассказал главком Военно-морского флота, ЧФ пополнится шестью патрульными кораблями проекта 22160, серией малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 «Каракурт» и тремя новейшими корветами, способными выполнять задачи в дальней морской зоне.

«Безусловно, что будет далее развиваться важнейший сегмент береговой инфраструктуры, судоремонта и судостроения. Черноморский флот будет сбалансированным и самодостаточным по составу сил и средств», — добавил Евменов.

По информации Минобороны РФ, для выполнения поставленных задач Черноморский флот использует подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск. 

Серьёзное усиление

 

Агентство РИА Новости со ссылкой на командование Черноморского флота сообщило, что в этом году ЧФ получит 16 новых кораблей и судов обеспечения. В частности, до конца 2020 года оперативно-стратегическое объединение пополнится сторожевым кораблём проекта 22160 «Павел Державин». Ранее в состав Черноморского флота вошли аналогичные корветы «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачёв».

Корабль проекта 22160 был создан в стенах АО «Северное ПКБ» (Санкт-Петербург). Его главной особенностью является модульный тип конструкции, позволяющий менять вооружение в зависимости от поставленных задач. Например, если перед кораблём поставлена задача нанести ракетный удар, на него можно установить контейнеры для пуска «Калибров».

  • Патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков»
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

В базовом патрульном варианте корабль проекта 22160 оснащается артиллерийской установкой АК-176МА-01, переносным зенитным ракетным комплексом «Игла», дистанционно-управляемыми гранатомётами ДП-65, пулемётами «Корд» калибра 12,7 мм.

Водоизмещение корвета составляет около 1700 т, длина — 91 м, ширина — 14 м, осадка — 3,4 м, скорость полного хода — 30 узлов, автономность плавания — 60 суток, дальность похода — 6,7 тыс. миль (12,4 тыс. км). На корме корабля проекта 22160 расположена площадка для приёма и стоянки одного вертолёта.

В беседе с журналистами в апреле 2019 года командир «Василия Быкова» капитан третьего ранга Игорь Дубовик похвалил судно за мореходность, автоматизацию процесса управления и повышенный уровень комфорта для экипажа.

«Василий Быков» — это головной корабль проекта 22160. К его преимуществам можно отнести новое бортовое оборудование, автономность, обитаемость, дальность плавания. Экипаж проживает в двухместных и четырёхместных каютах. В каждой есть санузел, рабочая зона и зона отдыха», — сообщил Дубовик.

В настоящее время для нужд ЧФ российские предприятия строят ещё три корабля проекта 22160: «Сергей Котов», «Виктор Великий» и «Николай Сипягин». Все они войдут в состав 184-й бригады кораблей охраны водного района Черноморского флота с пунктом базирования в Новороссийске.

Как отмечают эксперты, серьёзное усиление надводная компонента ЧФ должна получить с появлением новейших кораблей проекта 22800 «Каракурт». Сейчас в интересах Черноморского флота строится шесть МРК: «Козельск», «Охотск», «Вихрь», «Циклон», «Аскольд», «Амур».

Благодаря комплексу «Калибр» эти корабли способны поражать ключевые наземные объекты противника и наносить удары по вражеским судам. В перспективе арсенал корабля может пополниться миниатюрной версией гиперзвуковой ракеты «Циркон».

По информации разработчика — ЦМКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург), водоизмещение «Каракурта» составляет 860—900 т, длина — 67 м, ширина — 11 м, максимальная скорость — 30—35 узлов (55,5—64,8 км/ч), автономность — 15 суток, дальность плавания — 2500—2800 миль (4023—4506 км), экипаж — 39 человек.

На вооружении «Каракурта», помимо «Калибров», находится универсальная артиллерийская установка К-176МА и зенитный ракетный комплекс «Панцирь-М», способный поражать воздушные цели на дальности до 20 км и на высоте до 15 км.

  • Экипаж подводной лодки Б-237 «Ростов-на-Дону» проекта 636.3
  • РИА Новости
  • © Василий Батанов

В предыдущие годы кардинально обновилась подводная компонента Черноморского флота. ЧФ получил шесть дизель-электрических субмарин проекта 636.3 «Варшавянка», также вооружённых «Калибрами». Они включены в 4-ю Отдельную бригаду подводных лодок, которая дислоцирована на Новороссийской военно-морской базе (ВМБ).

Длина «Варшавянки» — 74 м, водоизмещение — около 3 тыс. т, глубина погружения — 300 м, автономность — 45 суток, максимальная скорость — 18 узлов (33,3 км/ч), экипаж — 52 человека. Субмарина полностью бесшумна на своей рабочей скорости в 2—3 узла (3,7—5,7 км/ч).

Подлодки проекта 636.3 совершили несколько успешных ракетных пусков у берегов Сирии, уничтожив объекты инфраструктуры боевиков. В декабре 2015 удары по террористам нанесла субмарина «Ростов-на-Дону». В 2017 году боевое крещение получили «Краснодар», «Колпино» и «Великий Новгород».

Как заявил в беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, Черноморский флот выполняет широкий круг задач по защите южных рубежей нашей страны.

«Первоочередной задачей черноморцев является защита юга России, пресечение провокаций и недружественных акций иностранных кораблей. Однако для нашей страны крайне важно прикрывать сирийский фланг, уверенно демонстрировать флаг и боевые возможности в Средиземном море. Судя по раздражительной реакции американцев на действия российских кораблей и подлодок, у ЧФ всё получается», — отметил Дрозденко.

«Прочный фундамент для развития»

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По мнению экспертов, огромную положительную роль для развития Черноморского флота сыграло воссоединение Крыма с Россией в марте 2014 года. Севастопольская бухта — наиболее удобный плацдарм для базирования и развёртывания сил и средств ЧФ в черноморском и средиземноморском бассейнах.

«Черноморский флот наконец-то обрёл прочный фундамент для развития и наращивания боевых возможностей. Сейчас Россия контролирует всё Чёрное море и обеспечивает нормальное несение службы кораблей и подлодок в Средиземном море», — Дрозденко.

Аналогичной точки зрения придерживается военный эксперт Юрий Кнутов. В беседе с RT он заявил, что Россия получила возможность реализовывать долгосрочные планы развития ЧФ. При этом он обратил внимание, что Новороссийская ВМБ сохраняет важную роль для тылового обеспечения Черноморского флота и размещения подводных сил. 

К числу достижений ЧФ последних лет эксперт отнёс существенное укрепление противовоздушной и противокорабельной обороны юга России. По его словам, на вооружении флота находятся современные образцы ПВО, истребители, береговые ракетные комплексы различного радиуса действия.

«Проведённые с 2014 года на Черноморском флоте мероприятия позволили значительно увеличить его оперативные и боевые возможности. Сегодня наша страна способна успешно предотвращать провокации и всевозможные угрозы, исходящие от Украины, НАТО и США, которые регулярно оправляют свои эсминцы в Чёрное море», — подчеркнул Кнутов.

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