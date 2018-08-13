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Защита Януковича заявила об уверенности в победе в процессе против Луценко

13 августа 2018, 10:39  •  62 • Украина
Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк в интервью RT выразил уверенность, что защита бывшего украинского лидера одержит победу в судебном процессе против Генпрокуратуры и генпрокурора Украины Юрия Луценко.
 
globallookpress.com
 

По его словам, с помощью этого иска Янукович и его защита хотят «заставить украинское государство работать правовыми методами и заставить выполнять присягу служащих Генпрокуратуры». 

Он отметил, что задача иска «подтвердить незаконность действий и обман не только народа Украины, но и международного сообщества», обман, который «открыто и безответственно звучит из уст генпрокурора».

«И я уверен в победе в этом процессе, поскольку защита располагает всеми доказательствами, опровергающими данные неправдивые слова», — сказал Сердюк.

Также он заявил, что Луценко был назначен генпрокурором «несмотря на то, что у него отсутствовало юридическое образование». По его словам, назначение Луценко было связано с желанием «посадить Януковича».

«Назначение генерального прокурора произошло в Верховном совете (раде. — RT) под лозунгом: «Нам нужно назначить Луценко для того, чтобы посадить Януковича», — заявил Сердюк.

Ранее стало известно, что Янукович подал иск против Генпрокуратуры Украины и генпрокурора Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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