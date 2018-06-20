|
Защита Януковича обратилась с просьбой к послу США на Украине
20 июня 2018, 22:39 • 84 • Украина
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича обратилась к послу США в Киеве Мари Йованович с просьбой помочь допросить свидетелей, находящихся в Соединённых Штатах.
© РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба адвокатской фирмы Aver Lex, защищающей интересы Януковича.
По словам адвоката экс-президента Украины Виталия Сердюка, во время поездки в США он провёл ряд встреч со свидетелями, показания которых важны для проведения объективного судебного следствия.
«Мы обратились к США… с просьбой поддержать наши намерения допросить тех лиц, которые сейчас находятся на территории этого государства, для установления истины по делу», — приводит его слова РИА Новости.
Сердюк добавил, что адвокаты попросили американского посла обратить внимание на нарушения в судебных процессах на Украине.
Ранее стало известно, что судебный процесс по делу Януковича может завершиться в августе.
Подпишитесь на нас
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
14 июня 2018, 01:09
|
15 июня 2018, 15:54
|
15 июня 2018, 12:54
|
16 июня 2018, 14:39
|
14 июня 2018, 14:09
|
18 июня 2018, 13:54
|
14 июня 2018, 19:12