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Защита Януковича обратилась с просьбой к послу США на Украине

20 июня 2018, 22:39  •  84 • Украина
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича обратилась к послу США в Киеве Мари Йованович с просьбой помочь допросить свидетелей, находящихся в Соединённых Штатах.
 
© РИА Новости
 

Об этом сообщает пресс-служба адвокатской фирмы Aver Lex, защищающей интересы Януковича. 

По словам адвоката экс-президента Украины Виталия Сердюка, во время поездки в США он провёл ряд встреч со свидетелями, показания которых важны для проведения объективного судебного следствия. 

«Мы обратились к США… с просьбой поддержать наши намерения допросить тех лиц, которые сейчас находятся на территории этого государства, для установления истины по делу», — приводит его слова РИА Новости.

Сердюк добавил, что адвокаты попросили американского посла обратить внимание на нарушения в судебных процессах на Украине.

Ранее стало известно, что судебный процесс по делу Януковича может завершиться в августе.

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