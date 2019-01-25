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Защита Януковича готовит ответный удар

25 января 2019, 09:54  •  101 • В мире
Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк рассказал телеканалу «Царьград» о подоплёке обвинительного приговора своему клиенту и публикации новых доказательств по делу о расстрелах на Майдане
Автор:
Павленко Дмитрий
В канун пятой годовщины со дня государственного переворота в Киеве свергнутый законный президент Украины Виктор Янукович вновь оказался в центре внимания СМИ и общественности. Связано это с так называемым процессом по делу о государственной измене, который продолжается с осени 2016 года.
Так, Генпрокуратура Незалежной обвиняет незаконно отстранённого от власти главу государства «в пособничестве представителям российской власти с целью изменить границы Украины, в нарушении конституции Украины и развязывании гражданской войны».
24 января 2019 года средства массовой информации сообщили, что Оболонский районный суд признал Януковича виновным в предъявленном ему обвинении, а точнее, в той его части, которая касается сдачи Крыма и «российской агрессии» в отношении Украины, и оправдал в части, касающейся попытки изменения государственных границ.
Сторона обвинения просила назначить экс-президенту наказание в виде 15 лет лишения свободы, однако суд «милосердно» ограничился 13 годами.
Приговор носит заочный характер, так как с конца февраля 2014 года Виктор Янукович находится на территории Российской Федерации и при всём желании не может въехать на территорию Украины. Не столько даже из-за политического преследования со стороны режима Петра Порошенко, сколько из-за угрозы физической расправы со стороны прикормленных им национал-радикалов.
Вынесение приговора Януковичу. Фото: www.globallookpress.com
Как отметил экс-глава правительства Украины Николай Азаров, который также преследуется по политическим мотивам, при рассмотрении дела Януковича украинским судом были нарушены все процессуальные нормы. Сам суд, по мнению бывшего премьера, носит политический характер и имеет целью накануне выборов переложить вину с действующей власти на предыдущую:

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