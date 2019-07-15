Защита Вышинского вновь попросит суд в Киеве изменить меру пресечения

Защита руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского вновь подаст ходатайство в Подольский суд Киева об изменении ему меры пресечения с просьбой отпустить под личное поручительство.

«Я не знаю, какой будет определена судом мера пресечения. Мы подаём ходатайство (о переводе. — RT) под личное обязательство, лично Кирилла обязательство. Может быть, его (поручительство. — RT), может быть, кого-то из лиц — любая мера может быть использована, только я не знаю, какой будет», — цитирует РИА Новости адвоката Андрея Доманского.

Комментируя заявление представителя украинского генпрокурора, он подчеркнул: это свидетельствует о том, что у украинской стороны нет необходимости оставлять Вышинского под стражей.

Ранее пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган заявила, что руководитель РИА Новости Украина, находящийся под арестом, может в понедельник, 15 июля, выйти на свободу.