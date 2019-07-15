|
Защита Вышинского вновь попросит суд в Киеве изменить меру пресечения
15 июля 2019, 12:09 • 65 • Украина
Защита руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского вновь подаст ходатайство в Подольский суд Киева об изменении ему меры пресечения с просьбой отпустить под личное поручительство.
© РИА Новости
«Я не знаю, какой будет определена судом мера пресечения. Мы подаём ходатайство (о переводе. — RT) под личное обязательство, лично Кирилла обязательство. Может быть, его (поручительство. — RT), может быть, кого-то из лиц — любая мера может быть использована, только я не знаю, какой будет», — цитирует РИА Новости адвоката Андрея Доманского.
Комментируя заявление представителя украинского генпрокурора, он подчеркнул: это свидетельствует о том, что у украинской стороны нет необходимости оставлять Вышинского под стражей.
Ранее пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган заявила, что руководитель РИА Новости Украина, находящийся под арестом, может в понедельник, 15 июля, выйти на свободу.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 июля 2019, 02:39
|
15 июля 2019, 02:39
|
13 июля 2019, 21:24
|
13 июля 2019, 14:39
|
11 июля 2019, 07:39
|
12 июля 2019, 19:09
|
14 июля 2019, 03:54