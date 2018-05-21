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Защита Вышинского подала апелляцию на его арест
21 мая 2018, 17:54 • 34 • Украина
Защищающий главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского адвокат Андрей Доманский заявил, что в украинский суд была подана апелляция на его арест.
РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«По почте отправили апелляцию в адрес апелляционного суда Херсонской области. Завтра также отправим с нарочным в канцелярию апелляции в Херсоне», — сказал юрист.
Отмечается, что Доманский ранее говорил, что условия содержания Вышинского в СИЗО Херсона нормальные, жалоб нет.
17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на два месяца.
Позднее защита журналиста заявила о намерении опротестовать решение суда о его аресте.
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