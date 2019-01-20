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Защита Вышинского обжаловала решение суда о продлении ареста

20 января 2019, 14:09  •  18 • Украина
Защита главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала апелляцию на решение суда в Херсоне о продлении его ареста. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.
 
© РИА Новости
 

«Отправили по почте уже. Будем ожидать (рассмотрения. — RT) в первых числах февраля», — сказал он РИА Новости.

Ранее Херсонский городской суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Вышинскому до 16 февраля.

14 января прокуратура проинформировала о завершении досудебного расследования в отношении журналиста.

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