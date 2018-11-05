Защита Вышинского обжаловала продление ареста журналиста

Защита руководителя РИА Новости Украины Кирилла Вышинского подала апелляцию на продление ареста журналиста в Апелляционный суд Херсонской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Вышинского Андрея Доманского.

«По почте отправлена, я же нахожусь в Киеве, а не в Херсоне. Апелляционная жалоба подана по почте, и мы ждём ответа», — рассказал он.

Он рассчитывает, что жалоба будет рассмотрена в ближайшее время. Как ожидается, в понедельник, 5 ноября, один из адвокатов журналиста навестит его в СИЗО.

1 ноября Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому.

В Кремле призвали незамедлительно освободить журналиста, поскольку его арест является нарушением всех международных норм. С таким же призывом выступил представитель ОБСЕ.

Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Вышинского арестовали только за то, что он выполнял свои профессиональные обязанности.