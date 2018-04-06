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Защита внесла залог за капитана судна «Норд»

06 апреля 2018, 18:54  •  45 • Украина
Защита капитана арестованного на Украине российского судна «Норд» Владимира Горбенко внесла за него залог. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Щербина.
 
© Государственная пограничная служба Украины
 

«Мы (адвокаты Горбенко) внесли в залог свои деньги», — приводит его слова ТАСС.

Щербина добавил, что капитан пока находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что суд на Украине арестовал Горбенко на два месяца с возможностью освобождения под залог.

Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.

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