Защита внесла залог за капитана судна «Норд»

Защита капитана арестованного на Украине российского судна «Норд» Владимира Горбенко внесла за него залог. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Щербина.

«Мы (адвокаты Горбенко) внесли в залог свои деньги», — приводит его слова ТАСС.

Щербина добавил, что капитан пока находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что суд на Украине арестовал Горбенко на два месяца с возможностью освобождения под залог.

Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.