Защита суверенитета и оборонительный характер: Путин объяснил курс России на укрепление армии и флота

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, курс на укрепление армии и флота связан с защитой суверенитета и носит оборонительный характер.

Действия России, направленные на последовательное укрепление и развитие армии и флота, носят исключительно оборонительный характер. Об этом заявил Владимир Путин, выступивший на мероприятии в честь Дня Сил спецопераций.

"Наши шаги в этой сфере носят исключительно оборонительный характер и направлены на безусловное обеспечение безопасности России, защиту её суверенитета и национальных интересов", - подчеркнул глава государства.

Напомним, в рамках послания Федеральному Собранию президент России обвинил Вашингтон в грубом нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам главы государства, Москва будет вынуждена применить асимметричные меры в случае угрозы для себя. В частности, ракеты могут быть установлены не только вблизи тех территорий, где США разместили свои установки, но и вблизи командных центров оппонента.

Также Путин анонсировал создание новой гиперзвуковой ракеты "Циркон".