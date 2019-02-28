Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Такие тонны денег не снились даже полковнику Захарченко: В день ареста Арашуковы...
Легендарный для Порошенко "Дональд Кук" оказался "бомжующим"...
Видеоконференция по вопросу перемирия в Донбассе запланирована на 7 марта
В Госдуме объяснили отказ Украины от участия в Евровидении-2019
Главная / Политика

Защита суверенитета и оборонительный характер: Путин объяснил курс России на укрепление армии и флота

28 февраля 2019, 00:39  •  65 • Политика
Как подчеркнул президент России Владимир Путин, курс на укрепление армии и флота связан с защитой суверенитета и носит оборонительный характер.
Действия России, направленные на последовательное укрепление и развитие армии и флота, носят исключительно оборонительный характер. Об этом заявил Владимир Путин, выступивший на мероприятии в честь Дня Сил спецопераций.
"Наши шаги в этой сфере носят исключительно оборонительный характер и направлены на безусловное обеспечение безопасности России, защиту её суверенитета и национальных интересов", - подчеркнул глава государства.
Напомним, в рамках послания Федеральному Собранию президент России обвинил Вашингтон в грубом нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По словам главы государства, Москва будет вынуждена применить асимметричные меры в случае угрозы для себя. В частности, ракеты могут быть установлены не только вблизи тех территорий, где США разместили свои установки, но и вблизи командных центров оппонента.
Также Путин анонсировал создание новой гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
28 февраля 2019, 00:39
Защита суверенитета и оборонительный характер: Путин объяснил курс России на укрепление армии и флота
28 февраля 2019, 00:39
"Надеемся увидеть их снова": Организаторы Евровидения простились с Украиной до 2020 года
27 февраля 2019, 05:09
Бутиной могут позволить вернуться в Россию уже в апреле — адвокат
Загрузка...
27 февраля 2019, 01:54
"Я не пью и вам не советую": Порошенко причислил себя к трезвенникам
27 февраля 2019, 11:39
"Без этого не будет Илонов Масков, а Дуровы будут уезжать": Полонский о требовании Путина создать благоприятную бизнес-среду
27 февраля 2019, 21:24
Киев отказался объявить перемирие в Донбассе за три недели до выборов президента Украины
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
28 февраля 2019, 00:39
Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко -...
28 февраля 2019, 00:24
«Мы вынуждены адекватно реагировать»: Шойгу обвинил США в намерении изменить режим ко...
28 февраля 2019, 00:24
Бойтесь колумбийцев, дары приносящих: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о прир...
28 февраля 2019, 00:39
Угроза жизненным интересам США: Более половины американцев опасаются мощи России - оп...
28 февраля 2019, 00:24
Демонстрация силы: чем может угрожать России активность американских военных в киберп...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2019, 08:09
"Безграмотными, ленивыми папуасами" назвал теннисист Кафельников жителей России
22 февраля 2019, 11:24
"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Каспаровым
22 февраля 2019, 17:54
Порошенко оставили без второго тура: Лидер "Батькивщины" деморализовала президента
25 февраля 2019, 01:09
«Дни Мадуро сочтены»: США готовят военную операцию
22 февраля 2019, 11:24
"Очередная порция военнопленных или самоубийцы?" - У провокаторов в Керченском проливе лишь два пути, уверены в Сети
21 февраля 2019, 02:54
"Возможно, самые ужасные выборы за всю историю Украины": Блогер Шарий вскрыл "схему" победы Порошенко
22 февраля 2019, 01:39
Фильм «Т-34» понравился американцам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.