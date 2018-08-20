«Защита сконцентрируется на смягчении приговора»: суд оставил под стражей сестёр Хачатурян

Мосгорсуд отказался выпустить из-под стражи сестёр Хачатурян, которые обвиняются в убийстве собственного отца. В ходе рассмотрения апелляции прокуратура заявила, что у неё имеются сведения о сексуальном насилии над Кристиной и Ангелиной со стороны убитого отца. Между тем адвокаты подсудимых отметили, что не собираются бороться за изменение меры пресечения и сконцентрируют усилия на смягчении приговора.

Заседание суда по делу сестёр Хачатурян — Марии, Кристины и Ангелины — было необычным для Мосгорсуда. Дело не только в сути обвинения — убийстве отца его собственными дочерьми, — но и в форме: рассмотрение жалобы на меру пресечения началось параллельно в трёх разных залах. В каждом из них за бронированным стеклом находилась одна из дочерей убитого Михаила Хачатуряна.

Поддержать сестёр, которые надеялись в этот день добиться для себя замены ареста на подписку о невыезде или хотя бы на домашний арест, пришли их мать и брат.

Мама, уроженка Молдавии, 39-летняя Аурелия Дундук сначала направилась в зал, где проходило заседание с участием младшей дочери Марии. Ей ещё не исполнилось 18 лет, поэтому суд проходил в закрытом режиме. Общаться с прессой мать девочек категорически отказалась.

Что касается брата, Сергея Хачатуряна, он тоже не стал общаться с прессой, однако не сдерживал своих эмоций. На заседании с участием старшей сестры Кристины молодой худощавый парень получил несколько замечаний от пристава из-за того, что громко матерился и оскорблял сидящих рядом журналисток.

Сама же Кристина не отвечала на вопросы и не смотрела на пришедшую поддержать её мать, однако переглядывалась со своим агрессивным братом. В какой-то момент они даже улыбнулись друг другу, после чего Кристина Хачатурян снова ушла в себя.

Средняя сестра Ангелина так и не дождалась своих близких в зале суда: на неё времени у них не хватило. На суде прозвучало подтверждение версии того, что у сестёр были серьёзные основания ненавидеть отца.

«У прокуратуры нашлись сведения о применении в отношении сестёр Кристины и Ангелины Хачатурян их отцом сексуального насилия», — заявила прокурор. Однако при этом она не выступила за отмену ареста.

В результате суд, заслушав мнение прокуратуры, которая настаивала на содержании девушек под стражей, согласился с обвинением.

«Суд постановил: решение Останкинского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья Валентина Лобочкина.

© Агентство городских новостей «Москва»

Борьба за смягчение приговора

Что касается перспектив рассмотрения дела, то адвокатам сестёр выпала непростая задача: девушки с самого начала признались в совершении убийства.

«Первые показания, которые девочки давали при задержании, были признательными. Больше они пока не допрашивались, как только допросят — возможно, что-то изменится. Уже были проверка показаний на месте и осмотр места происшествия. Назначено множество экспертиз. Ожидаем назначения психолого-психиатрической экспертизы», — рассказал RT Алексей Липцер, адвокат Кристины Хачатурян.

По словам Липцера, брат сестёр Сергей полностью поддерживает их показания, он рассказывает, что в его отношении отец также применял насилие.

Более того, Сергей утверждает, что отец регулярно избивал мать и его самого, поэтому он в 16 лет сбежал из дома.

Алексей Липцер также рассказал, что его подопечная Кристина Хачатурян до сих пор находится в шоке, в первую очередь от такого внимания прессы.

«Ей это в новинку, неприятно лишнее внимание, — говорит адвокат. — Девочкам пишут письма друзья, они тоже что-то отвечают в переписке. Молодого человека у Кристины нет».

Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин также отметил, что защита не будет добиваться отмены ареста и сконцентрирует усилия на смягчении будущего приговора.

«Меру пресечения оставили в силе, так что смысла дальше оспаривать арест нет, будем продолжать рассматривать продление ареста в судебном порядке, — рассказал RT Пакулин. — Мария держалась хорошо и без слёз. Содержат её наравне с другими несовершеннолетними. У неё есть заболевания, на которые мы обратили внимание суда, но пока в этом плане тоже изменений нет».

Рабыни отца

Напомним, 27 июля полиция обнаружила в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе тело мужчины. Им оказался жилец этого дома 57-летний Михаил Хачатурян. На его теле были обнаружены десятки ножевых ранений. Почти сразу выяснилось, что к жестокому убийству причастны дочери Хачатуряна — Мария, Кристина и Ангелина.

Девушки были задержаны и вскоре дали показания.

Они заявили следователям, что отец превратил их жизнь в настоящий кошмар: причинял им постоянные «моральные страдания» и даже якобы насиловал.

«Мы были его рабами», — со слезами рассказывали силовикам девушки.

Сняв показания с камеры видеонаблюдения, следователи восстановили картину произошедшего в тот роковой вечер. Когда Михаил Хачатурян заснул в кресле-качалке, дочери вооружились и атаковали отца. При этом одна из них брызгала ему в лицо из баллончика, вторая колола его ножом, а третья била молотком по голове. Будучи уже смертельно раненым, Хачатурян сумел дойти до лифта, после чего упал и скончался.

Соседи рассказали, что Хачатурян всегда носил с собой пистолет, не раз вступал в конфликты с жильцами, угрожал им и даже один раз якобы выстрелил в ногу женщине, с которой у него произошёл спор.

В ходе обыска дома у Хачатуряна было найдено холодное и огнестрельное оружие: дробовик, пистолет, наган, ножи. Впрочем, позже выяснилось, что на всё имелось соответствующее разрешение.