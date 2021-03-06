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Защита семьи и детей: в России пересматривается самая важная система поддержки
06 марта 2021, 14:00 • 81 • Политика
Государство будет ещё больше поддерживать семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Это следует из опубликованных на сайте Кремля поручений президента.
Поддержка семей в России будет расширена по поручению президента Владимира Путина. Информация о поручении доступна на сайте Кремля. В сообщении говорится, что до 1 июля должны определить задачи федерального органа по защите семьи и детей, пересмотрев систему.
Итак, для начала предстоит определить федеральный орган, который берёт на себя все обязательства. Затем должна быть выработана и реализована госполитика в сфере защиты семьи и детей. Разработано нормативно-правовое регулирование в той же сфере. Отдельное внимание следует уделить системе опеки и попечительства - кстати, Царьград неоднократно рассказывал о проблеме и этой системы.
Как будет выглядеть обновлённая система поддержки семей, покажет время. Однако, безусловно, вопрос для России острый. И семьи нуждаются в максимальной поддержке - не только финансовой, но и ценностной.
Полная версия поручения Владимира Путина доступна по ссылке.
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