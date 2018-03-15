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Защита Саакашвили обратилась в ЕСПЧ с жалобой на действия властей Украины
15 марта 2018, 16:54 • 62 • Украина
Защита бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу с просьбой признать незаконными действия органов власти Украины в отношении политика. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
globallookpress.com © Jaap Arriens
По словам адвоката Руслана Чернолуцкого, защита указывает на жестокое обращение с Саакашвили в ходе задержания и выдворения с территории Украины.
Также в жалобе говорится о противоправных действиях президента Украины Петра Порошенко при лишении Саакашвили украинского гражданства.
Защита политика также обжалует факты неоднократного его задержания с декабря 2017 года без правовых оснований.
«Кроме того, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, используя служебные полномочия, пытался сформировать в обществе негативное мнение о Михаиле Саакашвили», — сказал Чернолуцкий.
Он добавил, что Саакашвили был фактически лишён дальнейшего права на защиту собственных интересов в украинских судах.
В декабре 2017 года Саакашвили заявил о планах подать иск в ЕСПЧ против Службы безопасности Украины.
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