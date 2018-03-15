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Защита Саакашвили обратилась в ЕСПЧ с жалобой на действия властей Украины

15 марта 2018, 16:54  •  62 • Украина
Защита бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу с просьбой признать незаконными действия органов власти Украины в отношении политика. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
 
globallookpress.com © Jaap Arriens
 

По словам адвоката Руслана Чернолуцкого, защита указывает на жестокое обращение с Саакашвили в ходе задержания и выдворения с территории Украины. 

Также в жалобе говорится о противоправных действиях президента Украины Петра Порошенко при лишении Саакашвили украинского гражданства. 

Защита политика также обжалует факты неоднократного его задержания с декабря 2017 года без правовых оснований. 

«Кроме того, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, используя служебные полномочия, пытался сформировать в обществе негативное мнение о Михаиле Саакашвили», — сказал Чернолуцкий. 

Он добавил, что Саакашвили был фактически лишён дальнейшего права на защиту собственных интересов в украинских судах.

В декабре 2017 года Саакашвили заявил о планах подать иск в ЕСПЧ против Службы безопасности Украины.

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