Защита Саакашвили обратилась в ЕСПЧ с жалобой на действия властей Украины

Защита бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу с просьбой признать незаконными действия органов власти Украины в отношении политика. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам адвоката Руслана Чернолуцкого, защита указывает на жестокое обращение с Саакашвили в ходе задержания и выдворения с территории Украины.

Также в жалобе говорится о противоправных действиях президента Украины Петра Порошенко при лишении Саакашвили украинского гражданства.

Защита политика также обжалует факты неоднократного его задержания с декабря 2017 года без правовых оснований.

«Кроме того, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, используя служебные полномочия, пытался сформировать в обществе негативное мнение о Михаиле Саакашвили», — сказал Чернолуцкий.

Он добавил, что Саакашвили был фактически лишён дальнейшего права на защиту собственных интересов в украинских судах.

В декабре 2017 года Саакашвили заявил о планах подать иск в ЕСПЧ против Службы безопасности Украины.