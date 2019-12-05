Защита русской Арктики: одними ледоколами Москва не ограничится • 65 • Аналитика

Шестьдесят лет назад, 3 декабря 1959 года, был сдан в эксплуатацию знаменитый советский ледокол «Ленин». Сегодня эта дата очень символична. Ведь интерес к Арктике, ее природным ресурсам и использованию северных морей в качестве транспортной артерии растет, а вместе с ним становится все более актуальной и необходимость повышения защищенности российских стратегических интересов в этой части света. Ледокольный флот, сверхсовременное оружие, мобильные войсковые подразделения. Что еще нужно нашей стране для защиты Крайнего Севера?



Ледокольный флот – мощь и гордость России

Первый в мире атомный ледокол «Ленин», которому 3 декабря исполнилось 60 лет, стал подлинным символом успешного освоения Арктики именно нашей страной. Кому, как не России, осваивать территории, которые примыкают к нашему северному побережью? Сегодня ледокольный флот – настоящая гордость страны. Ни одно государство в мире, включая и такие развитые и богатые страны с выходом к арктическим морям как США, Канада, Норвегия, не имеет подобного ледокольного флота.





Пока морские пространства Севера скованы арктическими льдами, даже американцам при всех их претензиях на «международный статус» Северного морского пути приходится запрашивать российское ледокольное сопровождение. Ведь как в противном случае пройдешь по магистрали?



И США, и Канада в свое время пытались создавать собственные атомные ледоколы, но в конечном итоге от этих проектов отказались. Сегодня Россия как наследник Советского Союза является практически монополистом в сфере атомного ледокольного флота. И ледокол «Ленин», первый в славном ряду атомных ледоколов нашей страны, продемонстрировал в свое время всему миру успехи нашей страны в ледоколостроении. «Ленин» прослужил верой и правдой тридцать лет и был снят с эксплуатации в 1989 году, незадолго до распада Советского Союза.





Ледокол «Ленин». Фото: Wikipedia/Insider

С этого времени «Ленин» находится на вечной стоянке в Мурманске и является объектом культурного наследия нашей страны, подлинным памятником грандиозному советскому атомному проекту и российскому кораблестроению в целом. Что касается выполнения задач в Арктике, то сегодня с ними справляются преемники «Ленина» — современные российские атомные ледоколы — «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач».



Минобороны усилило охрану Северного морского пути

Недавно российское военное ведомство отчиталось об усилении обороны Северного морского пути – важнейшей морской артерии, связывающей Европу и Азию и проходящей вдоль побережья российского Крайнего Севера.



Первоочередное внимание было уделено размещению на военных базах в Арктике новейшего вооружения, с помощью которого Россия рассчитывает дать отпор любым иностранным державам, если они попробуют покушаться на интересы нашей страны в арктическом пространстве.



Российские военные базы на Земле Франца-Иосифа и Котельном выполняют важнейшие задачи по охране Северного морского пути на западе и на востоке. Естественно, что в условиях Арктики одна из главных задач – не допустить проникновения в контролируемую Россией морскую артерию иностранных военных кораблей. С этой задачей прекрасно справится российское новейшее вооружение, например – батареи комплекса «Бастион».



Двенадцать пусковых установок со сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами «Оникс» — вот что такое «Бастион». Каждая ракета оснащена 290-килограммовой боевой частью. Три такие ракеты – и вражеский фрегат пойдет ко дну, а пяти ракет достаточно для того, чтобы потопить авианосец противника.





Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Фото: mil.ru

Главное преимущество комплекса – его размещение в глубине побережья. Благодаря этому вражеская палубная авиация не в состоянии ударить по позициям батареи. Комплекс, в свою очередь, развертывается за пять минут и остается до пяти суток в состоянии полной боевой готовности.



Ракеты, запускаемые комплексом, практически неразличимы даже для самых мощных современных радаров, при этом они постоянно маневрируют и меняют направление, пролетая над морской гладью на высоте не более нескольких метров. Естественно, что в такой ситуации радиолокационные системы оказываются не в состоянии вычислить ракету и она поражает цель – корабль противника.





В сентябре 2019 года ракетный комплекс, размещенный в 200 км от побережья, во время военных учений смог легко поразить специальную мишень, имитирующую корабль. Учения проводились на Чукотке, а «Бастион» отрабатывал нанесение ударов по мишени, находящейся в Северном морском пути.



Тогда же, в сентябре 2019 года, стало известно и о размещении на архипелаге Новая Земля новейшей зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» — той самой, которую жутко боятся американцы и прочие потенциальные противники. Для обеспечения работы С-400 в Мурманске и в Воркуте развернули радиолокационные станции «Воронеж», задача которых – предупреждать о ракетном нападении на нашу страну.



Новейшие РЛС работают на расстояние 6 тысяч километров. То есть, обращенные на север, они контролируют северные районы Канады и США. Изначально создававшиеся для подсветки целей, радиолокационные станции могут и задавать цели для С-400 «Триумф», а уж в способностях последних сбить любую воздушную мишень, вплоть до баллистической ракеты, никто не сомневается.



Как раз в ноябре 2019 года в Арктике, на архипелаге Новая Земля, должна была заступить на боевое дежурство еще одна новейшая радиолокационная станция «Резонанс-Н», способная обнаружить аэродинамическую воздушную цель на дальности до 600 км, баллистическую цель – на дальности до 1200 км. На дежурство, кстати, заступает уже третья подобная станция.



Крылатые и баллистические ракеты, летательные аппараты «стелс» – радиолокационная станция способна выявлять практически любые цели, после чего информация о них поступает в батареи С-400 «Триумф» и в дело уже вступают зенитные ракетные комплексы.



Помимо противокорабельных и противовоздушных комплексов, радиолокационных станций Министерство обороны России уделяет большое внимание и совершенствованию вооружения Воздушно-космических сил, размещенных на Крайнем Севере.



Недавно впервые был проведен испытательный пуст ракеты «Кинжал» с высотного перехватчика МиГ-31К. Такие перехватчики также базируются на Крайнем Севере и учитывая развиваемую скорость в почти 2,5 тыс. км в час, способны за очень краткое время перелетать в самые разные районы Арктики.





МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Фото: www.kremlin.ru

Понятно, что все перечисленные комплексы развертываются в Арктике не случайно. В последнее время российское руководство крайне озадачено необходимостью повышения защищенности Северного морского пути. Связано это с несколькими факторами, среди которых главную роль играют растущие претензии США на «международный» характер магистрали.



У России есть полное право контролировать Арктику

Россия не может позволить себе превратить СМП в зону свободного хождения иностранных судов. Ведь большая часть Северного морского пути проходит вдоль российского побережья и приходится на наши территориальные воды. О какой обороноспособности российского государства можно будет говорить, если США, Великобритания или, к примеру, Китай будут проводить вдоль наших границ свои военные корабли без разрешения со стороны Москвы. Углом головы. Литва требует, чтобы НАТО назвало Россию угрозой



В США уже не раз заявляли о необходимости расширения американского военного присутствия в Арктике. Но сами Штаты контролируют лишь небольшую часть мирового арктического пространства на Аляске. Кроме того, базы НАТО есть в таких арктических странах как Норвегия, Канада, Дания (Гренландия принадлежит Дании). Однако американское военное руководство, говоря о расширении присутствия в Арктике, явно имеет в виду те районы, которые находятся в непосредственной близости от российских границ.



Пентагон заинтересован в проникновении в Арктику еще и потому, что пока российские ракеты, размещенные в Сибири, остаются недоступными для американских комплексов, находящихся на военных базах в Восточной Европе – в Польше и Румынии. Но если американские надводные и подводные корабли проникнут в Арктику, то тогда другое дело – до российской Сибири будет уже совсем другое расстояние.



Таким образом, Российская Арктика является заветной целью для американского военно-политического руководства, причем амбиции Вашингтона будут лишь расти. Но и это – не единственная причина интереса к северным морям. Есть еще немаловажные экономические преимущества доступа к Арктике.



Во-первых, это природные ресурсы, которыми богат российский Крайний Север. Здесь сосредоточено около 30% общемировых запасов нефти и газа. Пока большая часть этих запасов не разведана и не эксплуатируется, но в будущем вопрос о разработке арктических месторождений неизбежно встанет. И понятно, что американцам совсем не хочется, чтобы бенефициаром эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Арктики была лишь одна Россия.



Во-вторых, Северный морской путь, как уже не раз отмечалось, — важнейшая магистраль, связывающая Европу с Восточной Азией. По сравнению с возможностями СМП меркнут и Суэцкий, и Панамский каналы. Но сейчас Северный морской путь полностью контролируется Россией и американцы такой ситуацией весьма недовольны.



В настоящее время на особый статус в Арктике претендуют, помимо России, также США, Канада, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия. Свои арктические амбиции не скрывают Китай, Япония, Великобритания и даже Франция, Индия, Республика Корея. Но с юридической точки зрения реальными правами на арктическое пространство обладают те страны, которые имеют выход к арктическим морям или собственные участки территории, находящиеся в Арктике.





Военная база «Арктический трилистник». Фото: mil.ru

Права различных государств в Арктике регулируются специальной Конвенцией ООН по морскому праву, которая была принята еще в 1982 году. В соответствии с этим документом правом на разработку недр в Арктике обладают государства, имеющие свои исключительные экономические зоны (до 200 миль шириной) и континентальные шельфы (до 350 миль шириной) в арктическом регионе. Понятно, что у Китая или Франции таких зон нет, у США и, к примеру, Норвегии, эти зоны весьма ограниченны, а вот наша страна обладает правом на эксплуатацию недр самой большой части арктического пространства.



Именно последнее обстоятельство так раздражает США и некоторые другие государства, поэтому в Вашингтоне регулярно пытаются оспорить неотъемлемое право России контролировать Арктику. Но и с правовой точки зрения, и с точки зрения интересов национальной безопасности российского государства мы имеем полное право не пускать никого в те арктические районы, которые примыкают к нашим границам. Шестьдесят лет назад, 3 декабря 1959 года, был сдан в эксплуатацию знаменитый советский ледокол «Ленин». Сегодня эта дата очень символична. Ведь интерес к Арктике, ее природным ресурсам и использованию северных морей в качестве транспортной артерии растет, а вместе с ним становится все более актуальной и необходимость повышения защищенности российских стратегических интересов в этой части света. Ледокольный флот, сверхсовременное оружие, мобильные войсковые подразделения. Что еще нужно нашей стране для защиты Крайнего Севера?Первый в мире атомный ледокол «Ленин», которому 3 декабря исполнилось 60 лет, стал подлинным символом успешного освоения Арктики именно нашей страной. Кому, как не России, осваивать территории, которые примыкают к нашему северному побережью? Сегодня ледокольный флот – настоящая гордость страны. Ни одно государство в мире, включая и такие развитые и богатые страны с выходом к арктическим морям как США, Канада, Норвегия, не имеет подобного ледокольного флота.Пока морские пространства Севера скованы арктическими льдами, даже американцам при всех их претензиях на «международный статус» Северного морского пути приходится запрашивать российское ледокольное сопровождение. Ведь как в противном случае пройдешь по магистрали?И США, и Канада в свое время пытались создавать собственные атомные ледоколы, но в конечном итоге от этих проектов отказались. Сегодня Россия как наследник Советского Союза является практически монополистом в сфере атомного ледокольного флота. И ледокол «Ленин», первый в славном ряду атомных ледоколов нашей страны, продемонстрировал в свое время всему миру успехи нашей страны в ледоколостроении. «Ленин» прослужил верой и правдой тридцать лет и был снят с эксплуатации в 1989 году, незадолго до распада Советского Союза.С этого времени «Ленин» находится на вечной стоянке в Мурманске и является объектом культурного наследия нашей страны, подлинным памятником грандиозному советскому атомному проекту и российскому кораблестроению в целом. Что касается выполнения задач в Арктике, то сегодня с ними справляются преемники «Ленина» — современные российские атомные ледоколы — «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач».Недавно российское военное ведомство отчиталось об усилении обороны Северного морского пути – важнейшей морской артерии, связывающей Европу и Азию и проходящей вдоль побережья российского Крайнего Севера.Первоочередное внимание было уделено размещению на военных базах в Арктике новейшего вооружения, с помощью которого Россия рассчитывает дать отпор любым иностранным державам, если они попробуют покушаться на интересы нашей страны в арктическом пространстве.Российские военные базы на Земле Франца-Иосифа и Котельном выполняют важнейшие задачи по охране Северного морского пути на западе и на востоке. Естественно, что в условиях Арктики одна из главных задач – не допустить проникновения в контролируемую Россией морскую артерию иностранных военных кораблей. С этой задачей прекрасно справится российское новейшее вооружение, например – батареи комплекса «Бастион».Двенадцать пусковых установок со сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами «Оникс» — вот что такое «Бастион». Каждая ракета оснащена 290-килограммовой боевой частью. Три такие ракеты – и вражеский фрегат пойдет ко дну, а пяти ракет достаточно для того, чтобы потопить авианосец противника.Главное преимущество комплекса – его размещение в глубине побережья. Благодаря этому вражеская палубная авиация не в состоянии ударить по позициям батареи. Комплекс, в свою очередь, развертывается за пять минут и остается до пяти суток в состоянии полной боевой готовности.Ракеты, запускаемые комплексом, практически неразличимы даже для самых мощных современных радаров, при этом они постоянно маневрируют и меняют направление, пролетая над морской гладью на высоте не более нескольких метров. Естественно, что в такой ситуации радиолокационные системы оказываются не в состоянии вычислить ракету и она поражает цель – корабль противника.В сентябре 2019 года ракетный комплекс, размещенный в 200 км от побережья, во время военных учений смог легко поразить специальную мишень, имитирующую корабль. Учения проводились на Чукотке, а «Бастион» отрабатывал нанесение ударов по мишени, находящейся в Северном морском пути.Тогда же, в сентябре 2019 года, стало известно и о размещении на архипелаге Новая Земля новейшей зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» — той самой, которую жутко боятся американцы и прочие потенциальные противники. Для обеспечения работы С-400 в Мурманске и в Воркуте развернули радиолокационные станции «Воронеж», задача которых – предупреждать о ракетном нападении на нашу страну.Новейшие РЛС работают на расстояние 6 тысяч километров. То есть, обращенные на север, они контролируют северные районы Канады и США. Изначально создававшиеся для подсветки целей, радиолокационные станции могут и задавать цели для С-400 «Триумф», а уж в способностях последних сбить любую воздушную мишень, вплоть до баллистической ракеты, никто не сомневается.Как раз в ноябре 2019 года в Арктике, на архипелаге Новая Земля, должна была заступить на боевое дежурство еще одна новейшая радиолокационная станция «Резонанс-Н», способная обнаружить аэродинамическую воздушную цель на дальности до 600 км, баллистическую цель – на дальности до 1200 км. На дежурство, кстати, заступает уже третья подобная станция.Крылатые и баллистические ракеты, летательные аппараты «стелс» – радиолокационная станция способна выявлять практически любые цели, после чего информация о них поступает в батареи С-400 «Триумф» и в дело уже вступают зенитные ракетные комплексы.Помимо противокорабельных и противовоздушных комплексов, радиолокационных станций Министерство обороны России уделяет большое внимание и совершенствованию вооружения Воздушно-космических сил, размещенных на Крайнем Севере.Недавно впервые был проведен испытательный пуст ракеты «Кинжал» с высотного перехватчика МиГ-31К. Такие перехватчики также базируются на Крайнем Севере и учитывая развиваемую скорость в почти 2,5 тыс. км в час, способны за очень краткое время перелетать в самые разные районы Арктики.Понятно, что все перечисленные комплексы развертываются в Арктике не случайно. В последнее время российское руководство крайне озадачено необходимостью повышения защищенности Северного морского пути. Связано это с несколькими факторами, среди которых главную роль играют растущие претензии США на «международный» характер магистрали.Россия не может позволить себе превратить СМП в зону свободного хождения иностранных судов. Ведь большая часть Северного морского пути проходит вдоль российского побережья и приходится на наши территориальные воды. О какой обороноспособности российского государства можно будет говорить, если США, Великобритания или, к примеру, Китай будут проводить вдоль наших границ свои военные корабли без разрешения со стороны Москвы.В США уже не раз заявляли о необходимости расширения американского военного присутствия в Арктике. Но сами Штаты контролируют лишь небольшую часть мирового арктического пространства на Аляске. Кроме того, базы НАТО есть в таких арктических странах как Норвегия, Канада, Дания (Гренландия принадлежит Дании). Однако американское военное руководство, говоря о расширении присутствия в Арктике, явно имеет в виду те районы, которые находятся в непосредственной близости от российских границ.Пентагон заинтересован в проникновении в Арктику еще и потому, что пока российские ракеты, размещенные в Сибири, остаются недоступными для американских комплексов, находящихся на военных базах в Восточной Европе – в Польше и Румынии. Но если американские надводные и подводные корабли проникнут в Арктику, то тогда другое дело – до российской Сибири будет уже совсем другое расстояние.Таким образом, Российская Арктика является заветной целью для американского военно-политического руководства, причем амбиции Вашингтона будут лишь расти. Но и это – не единственная причина интереса к северным морям. Есть еще немаловажные экономические преимущества доступа к Арктике.Во-первых, это природные ресурсы, которыми богат российский Крайний Север. Здесь сосредоточено около 30% общемировых запасов нефти и газа. Пока большая часть этих запасов не разведана и не эксплуатируется, но в будущем вопрос о разработке арктических месторождений неизбежно встанет. И понятно, что американцам совсем не хочется, чтобы бенефициаром эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Арктики была лишь одна Россия.Во-вторых, Северный морской путь, как уже не раз отмечалось, — важнейшая магистраль, связывающая Европу с Восточной Азией. По сравнению с возможностями СМП меркнут и Суэцкий, и Панамский каналы. Но сейчас Северный морской путь полностью контролируется Россией и американцы такой ситуацией весьма недовольны.В настоящее время на особый статус в Арктике претендуют, помимо России, также США, Канада, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия. Свои арктические амбиции не скрывают Китай, Япония, Великобритания и даже Франция, Индия, Республика Корея. Но с юридической точки зрения реальными правами на арктическое пространство обладают те страны, которые имеют выход к арктическим морям или собственные участки территории, находящиеся в Арктике.Права различных государств в Арктике регулируются специальной Конвенцией ООН по морскому праву, которая была принята еще в 1982 году. В соответствии с этим документом правом на разработку недр в Арктике обладают государства, имеющие свои исключительные экономические зоны (до 200 миль шириной) и континентальные шельфы (до 350 миль шириной) в арктическом регионе. Понятно, что у Китая или Франции таких зон нет, у США и, к примеру, Норвегии, эти зоны весьма ограниченны, а вот наша страна обладает правом на эксплуатацию недр самой большой части арктического пространства.Именно последнее обстоятельство так раздражает США и некоторые другие государства, поэтому в Вашингтоне регулярно пытаются оспорить неотъемлемое право России контролировать Арктику. Но и с правовой точки зрения, и с точки зрения интересов национальной безопасности российского государства мы имеем полное право не пускать никого в те арктические районы, которые примыкают к нашим границам. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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