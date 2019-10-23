Защита предателей и возмещение ущерба: Что за "Антидопинговый акт Родченкова" приняли в США

В полном составе палата представителей конгресса США проголосовала за принятие законопроекта, вводящего уголовную ответственность за допинговый сговор. О решении говорится в сообщении пресс-службы на сайте нижней палаты. Теперь норму направят на слушания в сенат.

Интересно, что проект закона уже получил название "Антидопинговый акт Родченкова" - того самого Родченкова, который бежал в США и распространил ложные сведения о применении допинга в России. Это главный информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его громкие заявления о государственной поддержке допинга в России себя не оправдали. Доказательства так и не были найдены, однако судьба десятков русских спортсменов уже была испорчена.