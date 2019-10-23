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Защита предателей и возмещение ущерба: Что за "Антидопинговый акт Родченкова" приняли в США

23 октября 2019, 14:09  •  126 • Политика
Что за "Антидопинговый акт Родченкова" приняли в США? Как минимум он гарантирует защиту предателей и возмещение ущерба.
В полном составе палата представителей конгресса США проголосовала за принятие законопроекта, вводящего уголовную ответственность за допинговый сговор. О решении говорится в сообщении пресс-службы на сайте нижней палаты. Теперь норму направят на слушания в сенат.
Интересно, что проект закона уже получил название "Антидопинговый акт Родченкова" - того самого Родченкова, который бежал в США и распространил ложные сведения о применении допинга в России. Это главный информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его громкие заявления о государственной поддержке допинга в России себя не оправдали. Доказательства так и не были найдены, однако судьба десятков русских спортсменов уже была испорчена.
"Антидопинговый акт Родченкова" предполагает уголовное наказание за подкуп с целью влиять на результаты международных спортивных состязаний. В том числе через применение запрещенных веществ и методов. При таких сговорах предусмотрено возмещение ущерба. Но, самое интересное, информаторам, согласно норме гарантируется предоставление защиты.

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