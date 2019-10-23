|
Защита предателей и возмещение ущерба: Что за "Антидопинговый акт Родченкова" приняли в США
23 октября 2019, 14:09 • 126 • Политика
Что за "Антидопинговый акт Родченкова" приняли в США? Как минимум он гарантирует защиту предателей и возмещение ущерба.
В полном составе палата представителей конгресса США проголосовала за принятие законопроекта, вводящего уголовную ответственность за допинговый сговор. О решении говорится в сообщении пресс-службы на сайте нижней палаты. Теперь норму направят на слушания в сенат.
Интересно, что проект закона уже получил название "Антидопинговый акт Родченкова" - того самого Родченкова, который бежал в США и распространил ложные сведения о применении допинга в России. Это главный информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его громкие заявления о государственной поддержке допинга в России себя не оправдали. Доказательства так и не были найдены, однако судьба десятков русских спортсменов уже была испорчена.
"Антидопинговый акт Родченкова" предполагает уголовное наказание за подкуп с целью влиять на результаты международных спортивных состязаний. В том числе через применение запрещенных веществ и методов. При таких сговорах предусмотрено возмещение ущерба. Но, самое интересное, информаторам, согласно норме гарантируется предоставление защиты.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
126
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 октября 2019, 15:39
|
22 октября 2019, 12:09
|
18 октября 2019, 23:24
|
21 октября 2019, 13:09
|
16 октября 2019, 19:39
|
16 октября 2019, 16:24
|
16 октября 2019, 22:39