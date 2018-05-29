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Защита попросила о переносе рассмотрения апелляции на арест Вышинского

29 мая 2018, 14:24  •  42 • Украина
Защита главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала ходатайство о переносе рассмотрения апелляции на арест журналиста в связи с занятостью защитников, сообщил адвокат Андрей Доманский.
 
© Ruptly РИА Новости
 

«Мы подали ходатайство, так как не все защитники Вышинского смогут присутствовать на рассмотрении апелляции», — цитирует адвоката РИА Новости.

По его словам, ходатайство будет рассмотрено в то же время, что и апелляция.

Апелляционный суд Херсонской области Украины рассмотрит жалобу защиты на арест Вышинского во вторник, 29 мая, в 15:45. 

17 мая суд арестовал его на два месяца. 

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