Защита попросила о переносе рассмотрения апелляции на арест Вышинского

Защита главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала ходатайство о переносе рассмотрения апелляции на арест журналиста в связи с занятостью защитников, сообщил адвокат Андрей Доманский.

«Мы подали ходатайство, так как не все защитники Вышинского смогут присутствовать на рассмотрении апелляции», — цитирует адвоката РИА Новости.

По его словам, ходатайство будет рассмотрено в то же время, что и апелляция.

Апелляционный суд Херсонской области Украины рассмотрит жалобу защиты на арест Вышинского во вторник, 29 мая, в 15:45.

17 мая суд арестовал его на два месяца.