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Защита попросила о переносе рассмотрения апелляции на арест Вышинского
29 мая 2018, 14:24 • 42 • Украина
Защита главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала ходатайство о переносе рассмотрения апелляции на арест журналиста в связи с занятостью защитников, сообщил адвокат Андрей Доманский.
© Ruptly РИА Новости
«Мы подали ходатайство, так как не все защитники Вышинского смогут присутствовать на рассмотрении апелляции», — цитирует адвоката РИА Новости.
По его словам, ходатайство будет рассмотрено в то же время, что и апелляция.
Апелляционный суд Херсонской области Украины рассмотрит жалобу защиты на арест Вышинского во вторник, 29 мая, в 15:45.
17 мая суд арестовал его на два месяца.
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