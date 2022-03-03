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Защита от санкций: Кабмин предложил ввести особые условия для граждан

03 марта 2022, 06:30  •  120 • Политика
Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы проект, предполагающий особые условия для граждан нашей страны. Речь идёт о защите от введённых Западом санкций.
В частности, законопроект предполагает введение кредитных каникул до 30 сентября 2022 года в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе уточняется, что указанный срок может быть продлён правительством. Законопроект опубликован в соответствующей базе Госдумы.
Ранее стало известно, что коллеги экс-президента США Дональда Трампа из Республиканской партии США предлагают ввести санкции против всех госкомпаний России, включая "Газпром", "Роснефть" и "Росатом".
Вчера, 2 марта, в санкционный список уже попали 22 предприятия оборонного профиля, производящие боевые самолёты, ракеты, беспилотники и прочее вооружение. Также под ограничения попали компании, которые содействуют деятельности организаций России и Белоруссии в сферах безопасности и военных исследований, сообщают "Известия" со ссылкой на библиотеку Конгресса.
Напоминаем, что это не первый пакет, введённый за последнюю неделю. Ранее, 28 февраля, Минфин США уже запретил сделки с Центробанком, Минфином и ФНБ России. Также под запрет попали ряд банков, они отключены от международных платёжных систем, операции за границами России в США и ЕС невозможны.
2 марта США заявили о том, что закрывает своё небо для самолётов России. Воздушные суда будут приземлять, а пилотов - задерживать.
Все санкции вводятся из-за проведения России спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации.

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