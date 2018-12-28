Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Прорывные решения»: какие новейшие ракеты получила российская армия в 2018 году
Путин в Австрии, Мэй в Британии: ВВС смонтировали ролик с танцами первых лиц - в...
«Рубеж инженерных сооружений»: в Крыму завершено строительство заграждений на гр...
Кабмин Гройсмана передает в частные руки крупнейший порт Украины, который принос...
Главная / Политика

Защита от диверсантов, радикалов и контрабанды: Как работает заграждение на границе с Украиной

28 декабря 2018, 12:24  •  130 • Политика
В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной, пограничники рассказали, как именно работает новая конструкция. А депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отметил, заграждение - это защита от диверсантов, радикалов и контрабанды.
Завершено строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма. "Новый забор" оснащён сложнейшей системой сигнализационных датчиков. Проектирование этого заграждения российской стороной началось ещё 2015 году. На сегодняшний день комплекс охранной сигнализации заработал в полную мощь.
Протяженность объекта — более 60 км и представляет собой нескольких типов заграждения с сотнями датчиков, системами телевизионного видеонаблюдения, включая тепловизионную аппаратуру, идеальную для ночного времени суток и тумана. Не все датчики и камеры можно увидеть невооружённым взглядом — многие из них скрытого типа. Наиболее передовыми являются — вибрационные и радиолучевые датчики.
"Аналогичные системы охраны государственной границы успешно применяются на северных и дальневосточных рубежах нашей Родины, а также в районах с наиболее острой обстановкой, обусловленной высоким риском совершения правонарушений на государственной границе", - рассказал представитель пограничного управления.
В Крыму прокомментировали окончание работ над объектом. Своей оценкой поделился депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он назвал строительство заграждение мерой вынужденной, но оправданной в сегодняшних условиях.
"...Учитывая тот уровень агрессии и провокаций, которые исходят от властей сопредельного государства, - объяснил проект Шеремет. - Заграждение является эффективным и современным инженерным сооружением, которое повысит уровень безопасности крымского региона".
Государственная граница России в таком виде будет в еще большей безопасности. Это дополнительная защита от групп украинских диверсантов. Кроме того, под максимальным контролем будет деятельность контрабандистов, пояснил депутат.
"Заграждение прежде всего призвано защитить Крым от посягательств киевских властей на мирную и спокойную жизнь крымчан и не допустить проникновения в регион диверсантов, радикалов, контрабандистов", - цитируют депутата РИА Новости.
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс добавил:
"Это заграждение необходимо Крыму, чтобы защитить местное население от сумасшедших выходок нынешней украинской власти, от которой все можно ожидать, и предупредить возможные провокации. Даже если эти провокации не будут исходить от власти, то это могут сделать неадекватные радикалы".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

130
Источник
Похожие новости
27 декабря 2018, 23:24
"Такое бывает": Песков объяснил спор Москвы и Минска неизбежными проблемами
28 декабря 2018, 12:24
Путин в Австрии, Мэй в Британии: ВВС смонтировали ролик с танцами первых лиц - видео
28 декабря 2018, 12:24
"Для меня это был реальный шок": Ковтун заговорил о возможностях исключения из баз "Миротворца"

28 декабря 2018, 12:24
Защита от диверсантов, радикалов и контрабанды: Как работает заграждение на границе с Украиной
27 декабря 2018, 16:54
Военное положение на Украине "связали" с НАТО: Киев получил новые средства связи
27 декабря 2018, 20:09
Автора фразы "Асад уйдет, это неизбежно" уволили с поста главы МИД Саудовской Аравии
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
28 декабря 2018, 02:39
"Нафтогаз" под Новый год решил спасти украинский город от "холодомора&...
28 декабря 2018, 02:24
Стремительное сдерживание: названы предельные показатели скорости ракетного комплекса...
28 декабря 2018, 09:09
"Три причины, почему израильский ракетный налёт на Сирию был последний" — &...
28 декабря 2018, 02:39
Британия испугалась календаря Минобороны России. А потом обиделась (Анна Сочина)
28 декабря 2018, 04:09
Как устроена спецсвязь Президента России: Почему Порошенко не может дозвониться в Кре...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
22 декабря 2018, 13:24
"Цэ остаточнэ прощевай": Гаспарян о позоре и предательстве ″Нафтогаза″
23 декабря 2018, 21:39
Скандал с поездкой в Турцию: что известно об отдыхе детей чиновников на средства благотворительного фонда
25 декабря 2018, 03:10
Канада начала что-то подозревать: Украина заняла 300 млн долларов на спутник, который никуда не полетел
27 декабря 2018, 20:09
"Как метеорит, как огненный шар": Западные СМИ в панике от испытаний российского "Авангарда"
26 декабря 2018, 01:54
Советские С-300 оставили жалкие остатки от израильских ракет, выпущенных по Сирии - фото
24 декабря 2018, 04:24
Киев обещает напасть и взорвать Крымский мост: Сценарии новой провокации в Керченском проливе
22 декабря 2018, 00:24
Иран оказал "ракетный приём" появившемуся в Персидском заливе авианосцу ВМС США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.