Защита от диверсантов, радикалов и контрабанды: Как работает заграждение на границе с Украиной

В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной, пограничники рассказали, как именно работает новая конструкция. А депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отметил, заграждение - это защита от диверсантов, радикалов и контрабанды.

Завершено строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма. "Новый забор" оснащён сложнейшей системой сигнализационных датчиков. Проектирование этого заграждения российской стороной началось ещё 2015 году. На сегодняшний день комплекс охранной сигнализации заработал в полную мощь.

Протяженность объекта — более 60 км и представляет собой нескольких типов заграждения с сотнями датчиков, системами телевизионного видеонаблюдения, включая тепловизионную аппаратуру, идеальную для ночного времени суток и тумана. Не все датчики и камеры можно увидеть невооружённым взглядом — многие из них скрытого типа. Наиболее передовыми являются — вибрационные и радиолучевые датчики.

"Аналогичные системы охраны государственной границы успешно применяются на северных и дальневосточных рубежах нашей Родины, а также в районах с наиболее острой обстановкой, обусловленной высоким риском совершения правонарушений на государственной границе", - рассказал представитель пограничного управления.

В Крыму прокомментировали окончание работ над объектом. Своей оценкой поделился депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он назвал строительство заграждение мерой вынужденной, но оправданной в сегодняшних условиях.

"...Учитывая тот уровень агрессии и провокаций, которые исходят от властей сопредельного государства, - объяснил проект Шеремет. - Заграждение является эффективным и современным инженерным сооружением, которое повысит уровень безопасности крымского региона".

Государственная граница России в таком виде будет в еще большей безопасности. Это дополнительная защита от групп украинских диверсантов. Кроме того, под максимальным контролем будет деятельность контрабандистов, пояснил депутат.

"Заграждение прежде всего призвано защитить Крым от посягательств киевских властей на мирную и спокойную жизнь крымчан и не допустить проникновения в регион диверсантов, радикалов, контрабандистов", - цитируют депутата РИА Новости.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс добавил:

"Это заграждение необходимо Крыму, чтобы защитить местное население от сумасшедших выходок нынешней украинской власти, от которой все можно ожидать, и предупредить возможные провокации. Даже если эти провокации не будут исходить от власти, то это могут сделать неадекватные радикалы".