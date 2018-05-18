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Защита обжалует арест главреда "РИА Новости Украина" 21 мая
18 мая 2018, 19:54 • 13 • Украина
КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Апелляция на меру пресечения в виде ареста главному редактору агентства "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому будет подана в суд в понедельник, 21 мая. Об этом сообщил в пятницу ТАСС адвокат журналиста Андрей Доманский.
"Апелляция еще не отправлена. В понедельник она будет подана в апелляционный суд. Она как раз готовится, поскольку это не простая формальность", - заявил он.
Как заявлял в четверг после решения суда об аресте адвокат, во время заседания сторона обвинения не предоставила доказательства, которые подтверждали бы наличие рисков и необходимость ареста Вышинского. Кроме того, сомнительной является сама квалификация и обоснованность предъявленного подозрения главреду, подчеркивал он.
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