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Защита обжаловала продление ареста украинских моряков
18 января 2019, 17:24 • 94 • Украина
Адвокаты украинских моряков, задержанных в Чёрном море за незаконное пересечение границы, обжаловали продление ареста своих подзащитных. Об этом сообщает РИА Новости.
РИА Новости
Адвокат старшего матроса Михаила Власюка Ислям Велиляев сообщил, что находится в Крыму, и направил запрос почтой.
Защитник мичмана Андрея Шевченко Татьяна Окушка также подала жалобу в пятницу, 18 января.
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест России после решения Лефортовского районного суда Москвы продлить арест украинских моряков.
15 января Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста украинским морякам на три месяца — до 24 апреля.
Моряки отказываются давать показания и называют себя военнопленными.
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