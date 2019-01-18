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Защита обжаловала продление ареста украинских моряков

18 января 2019, 17:24  •  94 • Украина
Адвокаты украинских моряков, задержанных в Чёрном море за незаконное пересечение границы, обжаловали продление ареста своих подзащитных. Об этом сообщает РИА Новости.
 
РИА Новости
 

Адвокат старшего матроса Михаила Власюка Ислям Велиляев сообщил, что находится в Крыму, и направил запрос почтой.

Защитник мичмана Андрея Шевченко Татьяна Окушка также подала жалобу в пятницу, 18 января.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест России после решения Лефортовского районного суда Москвы продлить арест украинских моряков.

15 января Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста украинским морякам на три месяца — до 24 апреля.

Моряки отказываются давать показания и называют себя военнопленными.

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