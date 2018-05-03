Защита Хиллари: Трамп нанял адвоката четы Клинтон представлять свои интересы по «российскому делу»

Интересы Дональда Трампа в деле о «связях с Москвой» будет представлять новый адвокат — Эммет Флад. Он сменит своего коллегу Тая Кобба, работавшего в Белом доме с августа 2017 года. Об этом заявила официальный представитель администрации президента США Сара Сандерс. Имя Флада широко известно в кругах американского истеблишмента: юрист консультировал Билла Клинтона по делу об импичменте, а также его супругу Хиллари — во время скандала из-за использования ею личной электронной почты на госслужбе. Новый защитник выступает против допроса Трампа спецпрокурором Робертом Мюллером. Сам американский лидер придерживается позиции, что ведущееся расследование — профанация и охота на ведьм.

В администрации Дональда Трампа сообщили, что к команде его адвокатов присоединится Эммет Флад, который в разное время представлял интересы четы Клинтон. Об этом, в частности, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Эммет Флад присоединится к команде Белого дома, чтобы представлять президента и администрацию в деле об охоте на ведьм в связи с Россией», — сказала она в ходе брифинга.

Сандерс отметила, что Флад сменит нынешнего адвоката администрации Тая Кобба, который собирается уйти на пенсию в конце мая.

«Тай Кобб, друг президента, который проделал огромную работу, уйдёт в отставку в конце месяца», — подчеркнула она.

На высшем уровне

Как отмечают американские СМИ, у нового назначенца — богатый опыт сотрудничества с высокопоставленными политиками. Так, в 1998 году он консультировал 42-го президента США Билла Клинтона по делу об импичменте. Кроме того, Флад два года работал в совете Белого дома при 43-м президенте Джордже Буше, представляя интересы его администрации во всех расследованиях, которые вёл конгресс в то время.

К числу его клиентов относится и Хиллари Клинтон. Отмечается, что к услугам Флада она прибегала, когда разразился скандал из-за личной электронной почты, с помощью которой Клинтон вела переписку, будучи на госслужбе. Тогда в адрес экс-госсекретаря посыпались обвинения в возможной утечке информации государственной важности.

Сообщается, что Дональд Трамп ещё ранее, в марте, предлагал Эммету Фладу присоединиться к своей команде, чтобы противостоять обвинениям в сговоре с Россией во время выборов 2016 года. Однако тогда юрист отказался.

Билл и Хиллари Клинтон

Reuters

Нет времени

Сообщения о новом адвокате Трампа появились на фоне публикации рассекреченного доклада конгресса США по поводу «российского вмешательства». В нём говорится об отсутствии доказательств связей 45-го президента и его команды с РФ. Сам Дональд Трамп неоднократно подчёркивал этот момент, называя все обвинения в свой адрес ложью и охотой на ведьм. Вместо этого он предлагал обратиться к более насущным проблемам, с которыми сталкивается мир в целом и Соединённые Штаты в частности.

«Никакого сговора не было (это утка). Нет и никакого препятствования правосудию (это ловушка и подстава). Зато есть переговоры с Северной Кореей, чтобы не допустить ядерной войны, переговоры с Китаем по торговому дефициту, переговоры по NAFTA (Североамериканскому соглашению о свободной торговле. — RT) и многое другое. А мне устраивают охоту на ведьм!» — написал он накануне, 2 мая, в Twitter.

There was no Collusion (it is a Hoax) and there is no Obstruction of Justice (that is a setup & trap). What there is is Negotiations going on with North Korea over Nuclear War, Negotiations going on with China over Trade Deficits, Negotiations on NAFTA, and much more. Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2018

Помимо этого, Трамп отметил, что из-за занятости у него просто не остаётся времени думать о таких вещах, как расследование, которое ведёт спецпрокурор Роберт Мюллер.

«С Северной Кореей, Китаем, Ближним Востоком и всем остальным не так уж много времени на то, чтобы думать об этом, особенно если учитывать, что не было никакого российского «сговора», — подчеркнул американский лидер.

“This isn’t some game. You are screwing with the work of the president of the United States.” John Dowd, March 2018. With North Korea, China, the Middle East and so much more, there is not much time to be thinking about this, especially since there was no Russian “Collusion.” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2018

1 400 000 страниц «дела о вмешательстве»

Как сообщает The New York Times, позиция Эммета Флада по ведущемуся расследованию наиболее близка Дональду Трампу. Так, он выступает против того, чтобы Мюллер допрашивал президента.

При этом его коллега Тай Кобб придерживался иной стратегии, считая, что только сотрудничество президента со следствием поможет быстрее установить истину. В январе нынешнего года он выражал уверенность, что дело будет завершено через 4—6 недель.

Несмотря на активное участие в процессе, Кобб всегда подчёркивал, что действует исключительно как представитель Белого дома, а не лично Трампа. По данным NYT, от Флада ожидают иного подхода: в частности, рассчитывают, что он займёт более жёсткую позицию в представлении интересов 45-го президента Соединённых Штатов.

Такой позиции придерживается и новый глава юридической команды Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. По его мнению, президент не обязан отвечать на вопросы спецпрокурора, но может пойти на этот шаг, если будет соблюдён ряд условий.

«Некоторые говорили о возможном интервью продолжительностью 12 часов. Если об этом зайдёт речь, то оно не состоится — это я вам точно говорю. Это будет два-три часа максимум и узкий круг вопросов», — приводило издание The Washington Post слова Джулиани.

Ранее американские СМИ писали, что Мюллер подготовил для Трампа по меньшей мере 40 вопросов. Сам же глава США подчёркивал, что его администрация передала следствию 1,4 млн страниц документов по делу о «российском вмешательстве».

«Поверите вы или нет, по-моему, мы передали им 1,4 млн страниц документации… Я надеюсь, мы приближаемся к концу… Сговора не было, они не найдут сговора, его не существует», — заявлял Трамп в апреле.