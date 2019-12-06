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Защита или знак покорности? Гаспарян "поддел" Зеленского за позу на обложке Time
06 декабря 2019, 13:54 • 157 • Политика
Журнал Time разместил на обложке своего нового номера фото президента Украины Владимира Зеленского со сцепленными в "замок" руками. Политолог Армен Гаспарян "поддел" Зеленского, объяснив, что такая поза - это защита или знак покорности судьбе.
На обложке журнала Time были многие мировые лидеры. В том числе публиковало издание фото президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Впервые чести оказаться на обложке журнала удостоился и украинский лидер Владимир Зеленский.
Политолог и публицист Армен Гаспарян, публикуя у себя в Twitter обложку Time с Зеленским, обратил внимание на позу, в которой сидит президент Украины. В частности, эксперт указал на сцепленные в "замок" руки и тонко "поддел" украинского лидера.
"И никто из советников не подсказал гетману, что категорически не следовало выставлять замкнутые руки, - подчеркнул Гаспарян. - Это защитная поза. Или знак покорности судьбе".
Фото: скриншот twitter/A_Gasparyan
Пользователи Рунета высказали свои замечания о снимке, дав ироничные советы по позе Зеленского.
"Ему бы больше пошло с пальцем в носу или в ухе", - шутит Серый @dRUSgiche.
"Или за роялем", - продолжил идею Андрей Гедерцев @agedertcev.
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