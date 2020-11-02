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«Защита и мобильность»: на что способна модернизированная машина пехоты БМП-2М с модулем «Бережок»

02 ноября 2020, 00:40  •  76 • В России
Российские модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с новым боевым модулем «Бережок» с пушкой калибра 30 мм и противотанковым ракетным комплексом «Корнет» поступят на вооружение армии РФ до конца 2020 года, сообщили в Минобороны. Усовершенствованная боевая машина способна вести стрельбу на плаву и на ходу в любое время суток. Эксперты отмечают, что улучшенные ходовые характеристики, усиленная броня и противотанковое вооружение существенно повысят эффективность мотострелковых войск России.
 
Модернизированная боевая машины пехоты БМП-2М РИА Новости © Григорий Сысоев
 

Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с новым боевым отделением «Бережок», оснащённым пушкой калибра 30 мм и противотанковым ракетным комплексом «Корнет», должны поступить на вооружение общевойсковых подразделений до конца 2020 года, сообщило Минобороны РФ.

«До конца текущего года эти модернизированные образцы бронетанкового вооружения планируются к поставке в войска», — говорится на сайте российского оборонного ведомства.

В министерстве также уточнили, что в результате модернизации боевая машина способна вести стрельбу на плаву и на ходу в любое время суток.

«Отличительной особенностью БМП с новым боевым отделением «Бережок» является наличие в его составе противотанкового ракетного комплекса «Корнет» с боекомплектом в восемь ракет, из которых четыре готовы к пуску, а в дополнение к автоматической пушке калибра 30 мм установлен автоматический гранатомёт», — отметили в ведомстве.

Новые возможности

Предшественница БМП-2М, боевая машина пехоты БМП-2 состоит на вооружении с 1980 года. Её нынешняя модификация была разработана в 2005 году для модернизации парка машин, находившихся на вооружении армии Алжира, после чего было принято решение производить улучшенные машины и для нужд российской армии.

Главной отличительной особенностью модифицированной БМП-2М стал боевой модуль «Бережок». Он представляет собой двухместную башню с модернизированным комплексом панорамного прицеливания, который также может использоваться ночью и в условиях пониженной видимости. Комплекс включает в себя усовершенствованный комбинированный прицел с независимой системой стабилизации в двух плоскостях, дальномерными каналами (тепловизионным и лазерным) и каналом наведения для управляемых ракет.

  • Модернизированная боевая машины пехоты БМП-2М
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Орудия и приборы наведения наводчика и командира стабилизированы и обладают способностью автоматического удержания мишени в прицеле в любое время суток и в движении. Командир машины и наводчик огня могут координировать свои действия благодаря автоматической системе управления огнём.

Связь и подключение к автоматизированным системам управления боем осуществляется с помощью радиостанции «Акведук». Она обладает возможностями засекреченной связи, повышенной защитой от перехвата и дешифровки и устойчивой работы в условиях радиоэлектронной борьбы.

БМП-2М вооружена автоматической пушкой калибра 30 мм и спаренным пулемётом ПКТ калибра 7,62 мм. Также в комплект вооружения входит 30 мм автоматический гранатомёт АГ-17 с боекомплектом в 300 выстрелов, особо эффективный для ведения боя с противником в окопах или укрытии.

Ранее немодернизированная БМП-2 оснащалась противотанковыми ракетами «Фагот» и «Конкурс». Эти комплексы могли вести одиночную стрельбу с места, а экипажу требовалось вручную доставать контейнеры с ракетами для установки перед пуском.

Улучшенная БМП-2М оснащена пусковой установкой на четыре противотанковых управляемых ракеты «Корнет», с возможностью автоматизированного пуска двух ракет с промежутком до двух секунд для особо опасных целей. Наведение осуществляется по лазерному лучу и может вестись даже при движении. Ракеты комплекса «Корнет» благодаря тандемной боевой части могут в упор поражать танки с современной динамической защитой. Кроме того, БМП-2М при необходимости могут быть оснащены и другими ракетами, например с термобарическими зарядами.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, оснащение новыми ПТРК существенно повысит боевые характеристики машины.

«Корнет» является одним из самых лучших в мире противотанковых комплексов. Он позволит БМП-2М вести стрельбу с закрытых позиций и подбивать любую бронированную технику, в том числе современные основные боевые танки вероятного противника», — отметил Леонков в разговоре с RT.

Максимальная скорость БМП-2М по шоссе составляет 65 км/ч, по грунтовой дороге — 40-50 км/ч, а на плаву — до 7 км/ч. Ходовые характеристики машины обеспечивает шестицилиндровый дизельный УТД-23 с турбонаддувом мощностью в 360 л.с.

Экипаж машины составляет три человека, при этом она может нести десант из семи пехотинцев. На форуме «Армия—2020» посетителям продемонстрировали вариант БМП-2М с дополнительной защитой в виде решётчатых экранов от огня гранатомётов и навесной бронёй для крупнокалиберных пулемётов.

Главная задача боевой машины пехоты — доставка и огневая поддержка подразделений на современном поле боя, говорит Алексей Леонков.

«При этом модули, которые на ней установлены, позволяют бороться как с живой силой противника, лёгкой бронированной техникой, так и с тяжёлой бронетехникой, если на ней стоят противотанковые управляемые ракетные комплексы. БМП-2М с новым вооружением усилит возможности мотострелковых подразделений ВС России и позволит решать множество задач», — подчеркнул он.

«Усилит возможности войск»

Модернизацией БМП-2М занимается тульское предприятие «Щегловский вал», которое проводило оснащение боевым модулем «Бережок» машин пехоты ВС Алжира. Опытная эксплуатация нескольких десятков БМП-2М в российских войсках идёт с 2018 года, а государственные испытания успешно завершились в конце 2019-го.

  • Модернизированная боевая машины пехоты БМП-2М
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Как подчеркнул в интервью RT военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, машина БМП-2М обеспечит «высокую защиту и мобильность» российских мотострелковых войск на поле боя. 

«Российские конструкторы в этом новом изделии усилили двигатель, защиту брони, установили новые боеприпасы. У США, Германии и Франции есть подобные боевые машины, но по тактико-техническим характеристикам, например, скорости, мощности двигателя, дальности стрельбы пулемёта они уступают российской технике», — говорит эксперт.

Он также уточнил, что комплекс «Корнет» позволит уничтожать танки противника, бронетранспортёры и другие боевые машины.

«Этот противотанковый комплекс — один из самых эффективных в мире, входит в первую пятёрку по качеству, скорости, точности уничтожения бронированных объектов противника», — пояснил обозреватель.

Сегодня от того, насколько пехота прикрыта от огня противника, зависит победа на поле боя, подчеркнул Виктор Баранец.

«Несомненно, БМП-2М усилит возможности мотострелковых войск, будет играть более серьёзную роль в прикрытии российской пехоты на современном поле боя», — заключил Баранец.

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