Защита Бутиной заявила, что ее преследование противоречит конституции США

Наша соотечественница Мария Бутина требует снять с нее часть обвинений, выдвинутых в американском суде. При этом ее защита ссылается на то, что некоторые из них противоречат конституции США, другие являются чрезвычайно расплывчатыми и неясными.

Соответствующее ходатайство подано адвокатами российской гражданки. В нем говорится, что часть обвинений крайне похожи друг на друга. Предъявлять их по отдельности попросту нет смысла.

Кроме того, сторона обвинения пытается изобразить Бутину «агентом Кремля», при этом отказываясь заявить, что та находилась на службе у российского правительства в качестве офицера нелегальной разведки или даже агента влияния. Подобный подход к делу намекает на слишком расплывчатую трактовку понятия «работа на иностранное правительство».

Фактически, продолжают адвокаты Бутиной, ее пытаются обвинить в том, что она комментировала текущий статус российско-американских отношений, выражала надежду на их улучшение и в слух мечтала о своей будущей работе на дипломатической службе. Преследование человека на таком основании является прямым нарушением права на свободу слова, предоставляемого конституцией США.