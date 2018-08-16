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Защита Бутиной создаст фонд в ее поддержку

16 августа 2018, 05:09  •  25 • Политика

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Защита арестованной в США Марии Бутиной планирует создать фонд для поддержки россиянки, чтобы люди из любой страны могли перечислить средства для оказания ей помощи. Об этом сообщил адвокат Бутиной Роберт Нил Дрисколл в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг на сайте издания.

"В скором времени я объявлю о создании фонда в защиту Марии Бутиной. Это позволит людям из любой точки мира перечислять деньги через интернет на ее защиту", - рассказал он. Адвокат также сообщил, что "держится Мария хорошо", однако страдает от хронического артрита.

Дрисколл также добавил, что защита россиянки ожидает, что правительство США в ближайшее время предоставит доказательства. "Самого суда придется ждать много месяцев, однако вскоре мы планируем подать несколько ходатайств", - отметил он.

Отвечая на вопрос о документах, которые Бутина предоставила комитету Сената США по обороне, адвокат пояснил, что они касались "текущего дела": работы с зампредом ЦБ России Александром Трошиным, а также с Национальной стрелковой ассоциацией США.

29-летней Бутиной инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при минюсте агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля, суд оставил ее под стражей до судебного заседания, которое запланировано на 10 сентября.

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