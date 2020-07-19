Защищают нацистский мемориал? Канадским полицейским пришлось оправдываться

В Канаде полицейским пришлось оправдываться из-за защиты нацистского мемориала. Они назвали вандализмом надпись, которая недавно появилась на кенотафе, установленном солдатам 14-й гренадёрской дивизии СС "Галичина" на украинском кладбище. В июне неизвестные написали там: "Нацистский военный памятник". Полицейские Канады посчитали это преступлением и начали расследовать дело о вандализме, пишет издание Ottawa Citizen.

Это произошло в городе Оквилл. Предположительно, надпись появилась между 19 и 21 июня.

"Из-за содержания граффити это преступление расследуется как преступление, совершённое на почве ненависти", - отметили полицейские в официальном сообщении.

Однако вскоре им пришлось публиковать новый пресс-релиз. Они объяснили, что не собирались защищать нацистов и не имели этого в виду. Зато рассматривали появившуюся надпись как "преступление, направленное против граждан Украины в целом".

"Ни на одном из этапов полицейская служба Халтона не исходила из того, что определённой группой, против которой было сделано граффити, были нацисты", - заявили сотрудники полиции Канады.

Они извинились, если причинили кому-то боль своим первым сообщением.