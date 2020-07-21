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Защищают ИГИЛ*? В войне Помпео против Кадырова обнаружился интересный поворот

21 июля 2020, 14:00  •  117 • Политика
В войне госсекретаря США Майка Помпео против главы Чечни Рамзана Кадырова обнаружился интересный поворот. Известный блогер Сергей Zergulio Колясников рассказал, за что на самом деле США ввели санкции против чеченского политика.
По его словам, Кадырова и его семью внесли в чёрный список за нарушение прав боевиков ИГИЛ (экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) в Сирии. В частности, он напомнил, как в своё время известный вашингтонский ястреб сенатор Джон Маккейн встречался с боевиками, среди которых оказался будущий лидер террористической организации - Абу Бакр Аль-Багдади.
При этом Кадыров одним из первых сообщил о существовании на Ближнем Востоке тренировочных лагерей для подготовки боевиков, в которых работали инструкторы НАТО. В эти лагеря были внедрены агенты спецслужб из Чечни, которые и предоставили информацию.
Колясников заявил, что США лучше не заикаться о правах человека, ведь ещё во время Второй мировой войны вместе с нацистскими учёными они переманили на свою сторону Отто фон Болшвинга - человека, который отвечал за убийство евреев в Германии.
Что там насчёт нарушения прав человека? Ах да, забыл, "это другое". "Права человека" в современном мире давно перестали быть правами. Теперь это термин сродни "защите окружающей среды", инструмент борьбы за американские интересы, - пишет блогер в Telegram.
Именно поэтому, с точки зрения США, Россия "погрязла" в нарушениях прав человека и экологических нарушениях.
Напомним, что накануне Помпео объявил о внесении Кадырова, его жены и двух дочерей в чёрный список, обвинив главу Чечни в "нарушении прав человека". Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже предупредила, что этот выпад не останется без ответа.
*ИГИЛ - Экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена

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