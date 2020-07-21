Защищают ИГИЛ*? В войне Помпео против Кадырова обнаружился интересный поворот

По его словам, Кадырова и его семью внесли в чёрный список за нарушение прав боевиков ИГИЛ (экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) в Сирии. В частности, он напомнил, как в своё время известный вашингтонский ястреб сенатор Джон Маккейн встречался с боевиками, среди которых оказался будущий лидер террористической организации - Абу Бакр Аль-Багдади.

При этом Кадыров одним из первых сообщил о существовании на Ближнем Востоке тренировочных лагерей для подготовки боевиков, в которых работали инструкторы НАТО. В эти лагеря были внедрены агенты спецслужб из Чечни, которые и предоставили информацию.

Колясников заявил, что США лучше не заикаться о правах человека, ведь ещё во время Второй мировой войны вместе с нацистскими учёными они переманили на свою сторону Отто фон Болшвинга - человека, который отвечал за убийство евреев в Германии.

Что там насчёт нарушения прав человека? Ах да, забыл, "это другое". "Права человека" в современном мире давно перестали быть правами. Теперь это термин сродни "защите окружающей среды", инструмент борьбы за американские интересы, - пишет блогер в Telegram.

Именно поэтому, с точки зрения США, Россия "погрязла" в нарушениях прав человека и экологических нарушениях.

Напомним, что накануне Помпео объявил о внесении Кадырова, его жены и двух дочерей в чёрный список, обвинив главу Чечни в "нарушении прав человека". Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже предупредила, что этот выпад не останется без ответа.

*ИГИЛ - Экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена