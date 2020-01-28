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Защищая террористов в Идлибе, американцы стараются оттянуть собственное изгнание из Сирии

28 января 2020, 20:54  •  88 • В России

Финальная битва — так в США назвали начало операции правительственной сирийской армии против террористов в провинции Идлиб. Госсекретарь Майк Помпео тут же обвинил Россию, Иран, правительство Асада и движение Хезболлах в нарушении режима прекращения огня. И это когда террористы, на минуточку, обстреливали жилые кварталы Алеппо!

Идлиб — последнее пристанище боевиков «Джебхат Ан-Нусры»* и созданной под ее руководством группировки «Тахрир аш-Шам»*. В США этих головорезов считают сражающимися за свободу повстанцами, а попытку защитить людей Помпео называет «варварством» и «безжалостными действиями».

На самом деле, отстаивая террористов в Идлибе, США защищает возможность собственного пребывания в Сирии. В мирной Сирии американцам места нет, рано или поздно им придется покинуть территорию страны. Как это может быть, мы уже видели осенью, когда солдаты США в панике бежали со своих баз, побросав открытки невест и даже секретные документы.

Американцы тогда обосновались в нефтяных районах, и это позволило Трампу попытаться сохранить лицо словами: «Нефть осталась нашей». Нефтевозы, заполненные сирийским черным золотом, потянулись через иракскую границу. Чтобы этот поток не иссякал, США готовы хоть самого дьявола признать борцом за свободу.

Разгром террористов сделает изгнание американцев из Сирии делом если не ближайшего, то и не самого отдаленного времени. Поэтому защита последних террористических отрядов для них — действительно последняя битва. Не удивлюсь, если Штаты пойдут дальше гневных заявлений: по информации российского Центра по примирению сторон, в Идлибе замечены скандально известные «белые каски», за имитацией «химической атакой» которых, как водится, может последовать атака самая настоящая, ракетная.

В понедельник глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил о возобновлении «антитеррористической» операции в Сирии для «борьбы» с боевиками этой группировки. Никого не заботит, что группировка с таким названием в Сирии разгромлена, нужен предлог, чтобы попытаться отыграть назад свое позорное осеннее бегство. Прикрываясь антитеррористической операцией, американцы тепрь делают вылазки, пытаются препятствовать передвижению российских патрульных колонн в провинции Хасаке.

Пока дальше мелких стычек дело не пошло. Во время одного из инцидентов американцы приблизились к блок-посту армии САР и потребовали снять российский флаг. Получив отказ, американцы ретировались. А еще один инцидент произошел, когда военные США обустроили собственный блок-пост на трассе М-4. Но быстро сбежали, когда в воздухе появились российские вертолеты, которые прикрывают наземные патрульные колонны.

* запрещенные в России террористические группировки

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