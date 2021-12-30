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Защищавший Украину политолог оторопел от указа Зеленского: "Мне стыдно"
30 декабря 2021, 15:20 • 407 • Политика
Всегда защищавший Украину и власти политолог Василий Вакаров оторопел от нового "женского" указа президента своей страны Владимира Зеленского. В прямом эфире он признался: "Мне стыдно".
Речь идёт о решении Зеленского призвать украинских женщин на службу. Напомним, Минобороны страны издало приказ, в соответствии с которым представительницы более 100 профессий в возрасте до 60 лет переводятся в разряд военнослужащих.
Комментируя в эфире телепередачи "Место встречи" указ, политолог Василий Вакаров, который обычно вступался за свою страну и оправдывал действия властей, в этом случае оказался обезоружен.
"Мне иногда бывает стыдно, а ещё когда я в студии пытаюсь оправдать действия власти как гражданин Украины…" - сказал он.
Эксперт также выразил мнение, что решение о призыве было принято преждевременно.
"Не было изучено общественное мнение - это ошибка власти", - заявил он.
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