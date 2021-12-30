Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Рамзан до Киева доведёт: Запад получил от России силовой ответ
"Товарищи, отойдите подальше": Военкор предложил быстрый способ усмири...
Убийство донбасского командира ВСУ сопроводили циничным обещанием: "Флешмоб...
Атака с моря, земли и воздуха: Раскрыта карта наступления НАТО на Россию
Главная / Политика

Защищавший Украину политолог оторопел от указа Зеленского: "Мне стыдно"

30 декабря 2021, 15:20  •  407 • Политика
Всегда защищавший Украину и власти политолог Василий Вакаров оторопел от нового "женского" указа президента своей страны Владимира Зеленского. В прямом эфире он признался: "Мне стыдно".
Речь идёт о решении Зеленского призвать украинских женщин на службу. Напомним, Минобороны страны издало приказ, в соответствии с которым представительницы более 100 профессий в возрасте до 60 лет переводятся в разряд военнослужащих.
Комментируя в эфире телепередачи "Место встречи" указ, политолог Василий Вакаров, который обычно вступался за свою страну и оправдывал действия властей, в этом случае оказался обезоружен.
"Мне иногда бывает стыдно, а ещё когда я в студии пытаюсь оправдать действия власти как гражданин Украины…" - сказал он.
Эксперт также выразил мнение, что решение о призыве было принято преждевременно.
"Не было изучено общественное мнение - это ошибка власти", - заявил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



407
Источник
Похожие новости
30 декабря 2021, 00:10
В Сербии дипломатам Украины напомнили: "Крым - это Россия"
30 декабря 2021, 07:45
Путин поставил Белый дом в тупик одним звонком
30 декабря 2021, 11:50
Кедми назвал три страны, которым следует "смириться" перед Россией: Иначе начнутся удары
30 декабря 2021, 07:45
"Не могу больше слушать нытьё!": Жители Германии ополчились против Украины из-за газа
30 декабря 2021, 00:10
"А вот это уже слишком": Гарик Мартиросян спел новогоднюю песню про QR-код
30 декабря 2021, 01:55
"Сразу насчитал": Депутат Рады показал, как Зеленский одним указом 9 раз нарушил конституцию Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 декабря 2021, 12:00
Киеву на заметку: Войска России могут войти в Донбасс, и это законно
23 декабря 2021, 20:35
«Даже дети будут сыпать песок в баки танков». В «Свободе» поняли, что Запад их сливает
28 декабря 2021, 02:40
Не согласен на роль "хромой утки": Что известно о преемнике Путина
29 декабря 2021, 12:30
Боятся собственной тени. Корабль НАТО запаниковал при подходе к границам России
27 декабря 2021, 09:45
Лондон официально объявил Россию врагом. Русские ответили: "Кажется, Британия входит в НАТО?"
25 декабря 2021, 04:05
"Это только начало": В Британии заявили об экономическом кризисе из-за России
26 декабря 2021, 12:45
Делягин назвал русские города, по которым ударит Украина: "Всё плохо"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.