Защищавший Украину политолог оторопел от указа Зеленского: "Мне стыдно"

Всегда защищавший Украину и власти политолог Василий Вакаров оторопел от нового "женского" указа президента своей страны Владимира Зеленского. В прямом эфире он признался: "Мне стыдно".

Речь идёт о решении Зеленского призвать украинских женщин на службу. Напомним, Минобороны страны издало приказ, в соответствии с которым представительницы более 100 профессий в возрасте до 60 лет переводятся в разряд военнослужащих.

Комментируя в эфире телепередачи "Место встречи" указ, политолог Василий Вакаров, который обычно вступался за свою страну и оправдывал действия властей, в этом случае оказался обезоружен.

"Мне иногда бывает стыдно, а ещё когда я в студии пытаюсь оправдать действия власти как гражданин Украины…" - сказал он.

Эксперт также выразил мнение, что решение о призыве было принято преждевременно.

"Не было изучено общественное мнение - это ошибка власти", - заявил он.