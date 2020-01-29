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«Защищать позицию России»: Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

29 января 2020, 11:24  •  46 • В мире
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Сам Толстой отметил, что теперь у России появилась реальная возможность влиять на повестку. Эксперты отмечают, что избрание Толстого является усилением позиции России, однако напоминают, что в ПАСЕ сильны антироссийские настроения, которые представляют угрозу для работы российской делегации.
 
Reuters © Vincent Kessler
 

Зампредседателя Госдумы Пётр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Его кандидатуру поддержали 132 парламентария из 252, принимавших участие в голосовании, 117 человек были против.  

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Толстой последовательно отстаивает интересы Москвы на международных площадках, а его избрание позволит развивать конструктивный диалог в ПАСЕ. Он также напомнил, что в прошлом году Пётр Толстой активно участвовал в переговорах по восстановлению полномочий РФ в ПАСЕ и сейчас работает как глава российской делегации.

Пётр Толстой, комментируя своё избрание, отметил, что ранее работу российской делегации в ассамблее нельзя было считать полной, а теперь у неё появилась возможность влиять на повестку.

«Мы здесь для того, чтобы защищать позицию России, интересы и права граждан нашей страны, отстаивать наши принципы и ценности. Во всём, чего мы добились на площадках ПАСЕ после возвращения летом прошлого года, заслуга всех членов нашей делегации», — цитирует Толстого ТАСС.

Напомним, в 2014 году Россия была лишена права входить в состав руководящих органов ПАСЕ, голосовать и участвовать в наблюдательных миссиях. Данное решение было принято после воссоединения Крыма с РФ. В свою очередь, российская сторона в 2016 году прекратила участвовать в заседаниях и сократила взносы в бюджет организации.

В июне 2019 года российская сторона возобновила работу в ПАСЕ, однако некоторые страны, такие как Украина, Латвия, Литва, Грузия и Эстония, негативно отреагировали на возвращение российских парламентариев, заявив о создании в организации группы «Балтик плюс» для противодействия России.

На открытии зимней сессии 27 января ряд представителей ассамблеи оспорили полномочия делегации России. В частности, с такой инициативой выступил делегат от Литвы Зингерис Эмануэлис. В качестве причины он назвал поправки к Конституции РФ, которые находятся на стадии обсуждения, а также заявил, что Москва якобы не выполняет свои обязательства как член Совета Европы.

Российская делегация заявила, что покинет ПАСЕ в случае, если та ограничит её полномочия. На заседании 28 января комитет ПАСЕ по мониторингу обязательств поддержал доклад о полномочиях делегации РФ, в котором рекомендуется подтвердить их полностью.

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT отметил, что избрание Петра Толстого вице-спикером ассамблеи является усилением позиции России, однако высказал мнение, что российскую делегацию снова могут попытаться выгнать из ПАСЕ.

«Я напомню, что нас уговаривали вернуться в ПАСЕ долгое время, поскольку уход представителей России и делегации Великобритании из-за брексита фактически поставил ПАСЕ на грань банкротства. Сейчас российская делегация вернулась, деньги уплачены, но мы видим, что полномочия нашей делегации снова пытаются подвергнуть сомнению», — пояснил он.

Эксперт также добавил, что задача российской делегации — показывать, что Москва не боится защищать свою позицию и не позволит голословно обвинять Россию в придуманных преступлениях или нарушениях каких-либо правил.

  • Заместитель председателя Государственной думы РФ Пётр Толстой в перерыве заседания зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
  • © Доминик Бутен

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT добавил, что голосование было проведено в очень непростой ситуации, когда идёт последовательная атака на позиции российской делегации в Парламентской ассамблее.

«Это никак не связано с действиями делегации, это связано с попытками антагонизировать ассамблею и в целом Совет Европы по отношению к РФ как к члену СЕ. Я хотел бы напомнить, что в соответствии с регламентом ассамблеи позиция вице-спикера по праву и по определению принадлежит России как основному плательщику в бюджет ПАСЕ. Мы видели, что в данном случае оппоненты России максимально консолидировали свои ряды. 117 голосов, поданных против данного решения, — это голоса, которые на самом деле поданы не против конкретной кандидатуры и даже не против конкретной страны, это голоса, которые поданы против демократических процедур в ассамблее, против регламента ПАСЕ и против Устава Совета Европы», — отметил сенатор.

Косачёв пояснил, что Пётр Толстой в этой позиции будет иметь возможность изнутри видеть весь механизм работы ассамблеи, отслеживать все инициативы — и те, которые заслуживают российской поддержки, и те, которые не отвечают её интересам.

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