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Защищал "черные ящики" МН17 от ФБР: Свидетельство малайзийского полковника подтвердило подозрения экспертов об "ушах" США

24 июля 2019, 20:39  •  174 • Политика
Ранее эксперты Царьграда уже неоднократно говорили о том, что в деле сбитого пять лет назад над Донбассом малайзийского боинга явственно торчат "уши" США. Подозрения российских экспертов подтверждаются свидетельством директора Национального совета безопасности малайзийского полковника Мохамада Сакри. В документальном фильме голландского режиссера Макса фон дер Верффа о трагедии МН17 он говорит о том, что ему пришлось защищать "черные ящики" боинга, в том числе и от ФБР.
Ранее интернет-блог Zero Hedge опубликовал материал о 28-минутном документальном фильме голландского режиссера Макса фон дер Верффа, посвященном расследованию обстоятельств катастрофы с МН17.
Одна из особенностей расследования – свидетельства официальных лиц Малайзии. Среди них премьер-министр Мохамад Махатир и руководитель группы следователей и директор Национального совета безопасности полковник Мохамад Сакри, пишет expert.ru.
То, что показывает фон дер Верфф, сродни сенсации. В картине в том числе есть информация о подтасовке со стороны Международной следственной группы (JIT), скрывшей записи переговоров диспетчеров ВВС Украины, а также неоднократные фейковые заявления властей Голландии, США, Украины и Австралии.
Кроме того, обращают на себя внимание и свидетельства малайзийского полковника Сакри. Он сообщил о том, что ФБР пыталось выкрасть "черные ящики" авиалайнера, и ему приходилось их в буквальном смысле защищать. Кроме того, сообщается в фильме и о том, что НАТО во главе с США готовило вторжение на восток Украины и в Крым под предлогом защиты места крушения самолета.

"Подчистка доказательств"

Член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов в интервью Царьграду подтвердил свидетельства малайзийского полковника.
"Действительно, была подчистка всех доказательств по делу крушения", - отметил эксперт и напомнил об истории частного детектива Йозефа Реша, который специально по заказу не известного пока миру человека вел сбор доказательств по малайзийскому боингу.
"Сумма была озвучена очень приличная - $50 миллионов. И в конечном итоге, как потом было сообщено, этот человек нашёлся. Предоставил документы заказчику через этого немецкого детектива. И на этом дело закончилось. 50 миллионов долларов были выплачены тому человеку, который предоставил документальные доказательства заказчику, - напоминает Антипов. - Я рассматриваю, что этот шаг был сделан организаторами этого действа для того, чтобы подчистить все следы. Потому что мы знаем: если человек что-то покупает, это должно когда-то всплыть. Как мы видим, за пять лет ничего не всплыло. Соответственно, заказчик - это организатор, который делал это".
Собеседник Царьграда также обратил внимание на слова, сказанные детективом после того, как он получил доказательства:
"Он сказал: "Если бы мир узнал истинную причину, то, по крайней мере, горе родственников, потерявших своих людей, было бы гораздо сильнее".

"Торчат "уши" США"

Эксперт провел собственное расследование, которое показало: в деле явно не обошлось без прямого участия западных спецслужб.
"В частности, США. Потому что они себя выдали буквально в первые часы. Представитель Госдепартамента тут же объявил, что сбито ракетой "Бук", этому же стала вторить Украина, Порошенко", - отметил эксперт.
Это, к слову, подтверждается и фильмом фон дер Верффа. В картине есть интервью Наджиба Разака, который во время катастрофы с МН17 был премьер-министром Малайзии. Он отметил, что уже через считаные часы после крушения самолета заявил президенту США Обаме о том, что не верит в "российский след".
А ведь именно это усиленно пытались доказать тогда и на Украине, и в США. При этом ссылались на доказательства, снимки со спутников, но ни разу их не предоставили.
"Американцы сами себя выдали. Но для того чтобы закрепить свой успех, а им это надо было, потому как они организаторы, они сказали: а у нас есть спутниковые снимки. Вроде как все должны после этого растаять и решить, что раз уж есть спутниковый снимок, куда уж дальше, это, конечно, сделал российский "Бук".
"Где этот снимок? Его нет и быть не может", - уверен Антипов. Он напоминает: некогда американцы показывали на телевидении снимок со спутника, касающийся гибели российского самолета в небе над Синаем.
"Они показали этот снимок, и им воспользовались в обычной передаче, не секретной, на ТВ. А тут шумиха на весь мир, и мы не хотим что-то показывать", - с иронией говорит эксперт.
Это выдает заинтересованность США:
"Поэтому уши американские торчат явно. Соответственно, уши Украины. По поводу МН370 уши Украины, естественно, не проглядываются, но то, что там торчат те же первичные уши США, для меня тоже очевидно".

Пленки-то не настоящие!

Политолог Владимир Корнилов отметил, что за годы после крушения самолета украинская сторона много раз устраивала фейки и вбросы по этой трагедии. Киев, навязывая свои "сенсационные открытия" по делу о крушении, попросту пытался выставить русских да и общественность клиническими идиотами.
"Всё время украинская сторона подбрасывала какие-то плёнки, какие-то сенсационные признания кого-то. Потом всё это оказывалось действительно фейком", - отметил он.
Эксперт напомнил, как изначально против России выстраивались обвинения Киева.
Через несколько часов тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко провёл пресс-конференцию, на которой представил пресловутые "плёнки Наливайченко". Как раз тогда прозвучала "дикая версия, что этот самолёт вообще сбили казаки из Чернухина".
"Вот кто сейчас вообще вспомнит о том, с чего это началось - об этой версии, об этих обвинениях? Примерно так же они продолжают действовать, забывая о том, что говорили год назад, месяц назад, представляя новые "сенсации". Все это лишь для того, чтобы заглушить вопросы о причастности Украины к этой трагедии и о её вине в том, что она не закрыла воздушное пространство. Стандартная практика Украины на протяжении последних пяти лет", - подчеркнул он.
Верфф и директор фильма и сопродюсер Яна Ерлашова доказали и фальсификацию аудиозаписей, которая якобы доказывала вину русских. Эксперты компании OG IT Forensic Services, которые занимаются подготовкой аудио, видео и иных материалов для судов, пришли к однозначному выводу - для работы над представленными "доказательствами" времени не жалели.
В фильме фон дер Верффа есть и похожее свидетельство немецкого эксперта Нормана Риттера. Он также изучил аудиозаписи, ранее представленные Киевом и показанные на пресс-конференции 19 июня. Резюме немца совпадает с выводами OG IT Forensic Services.

Пятилетие трагедии

Катастрофа с Boeing-777-200 произошла в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения авиалайнера погибли 298 пассажиров и экипаж судна.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия выступили с официальными обвинениями в адрес России, возложив на неё ответственность за крушение МН17. Позиция государств была якобы основана на выводах международной следственной группы, пояснили в МИД Нидерландов, хотя сама группа на тот момент воздерживалась от радикальных заявлений.

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