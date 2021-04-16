«Защищает экономические интересы»: в МИД ФРГ выступили против отказа от «Северного потока — 2» для давления на Россию

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не считает, что отказ от проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации на российско-украинской границе приведёт к «изменениям в действиях Москвы». С точки зрения дипломата, РФ «не заинтересована в конфликте, в новых боях на востоке Украины». Текущие заявления главы германского МИД эксперты связывают со стремлением защитить экономические интересы ФРГ. При этом, по мнению аналитиков, американские санкции против «Северного потока — 2» могут навредить прежде всего Германии, а не России.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отверг идею отказа от проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации на российско-украинской границе.

«Мы давно ведём эту дискуссию. И совсем необязательно, что подобные меры приведут к изменениям в действиях Москвы. Я думаю, скорее, наоборот», — сказал он.

При это он добавил, что всё мировое сообщество «пытается удержать Россию от действий, вызывающих никому не нужные конфликты».

«Думаю, что в конечном итоге и Москва не заинтересована в конфликте, в новых боях на востоке Украины — эта война и без того слишком долго продолжается», — отметил Маас.

Напомним, на этой неделе глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что объёмы транспортировки газа по «Северному потоку — 2» в будущем должны зависеть от «поведения России».

Ранее Германия и Франция в совместном заявлении выразили беспокойство в связи с перемещениями российских войск на границе с Украиной.

На следующий день в Кремле подчеркнули, что перемещение российских войск по территории РФ не является угрозой для других государств. Напротив, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва предпринимает усилия для обеспечения собственной безопасности.

«Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем», — заявил Песков в интервью ведущему программы «Москва.Кремль.Путин» телеканала «Россия 1».

Информационно-политический фон

Стоит отметить, что Соединённые Штаты также неоднократно заявляли о своей обеспокоенности относительно действий РФ на границе с Украиной. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире NBC News, если Россия будет «и дальше вести себя агрессивно и необдуманно», тогда ей «придётся за это заплатить». Как отметил Блинкен, глава Белого дома Джо Байден «ясно дал понять», что Москву «ждут последствия».

Американское издание Politico со ссылкой на неназванное официальное лицо сообщало, что в прошлом месяце американский Минюст «одобрил по меньшей мере два пакета санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, ответственной за планирование, строительство и последующую эксплуатацию трубопровода, а также её главы Маттиаса Варнига».

«Однако эти пакеты мер ещё не были реализованы, и пока неясно, будут ли Nord Stream 2 AG и Варниг включены в список подпадающих под действие санкций субъектов, который администрация должна представить конгрессу в следующем месяце», — говорится в публикации.

Указатель с надписью «Северный поток — 2»

AFP

© Odd ANDERSEN

Кроме того, по данным издания, Белый дом ведёт обсуждения относительно назначения спецпредставителя, который возглавит «переговоры о прекращении строительства» «Северного потока — 2».

«Хотя конкретные полномочия и параметры работы спецпредставителя пока неизвестны, по крайней мере на начальном этапе его роль будет заключаться в проведении сложных переговоров по вопросу о том, как помешать строительству трубопровода и не оттолкнуть при этом ключевого американского союзника в лице Берлина», — пишет Politico.

Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал возможное назначение вмешательством во внутренние дела РФ и в экономические интересы других государств. По его словам, «Северный поток — 2» «чрезвычайно важен для европейской энергобезопасности и для обеспечения Европы энергоресурсами».

Между тем глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами бундестага ФРГ заявил, что завершение строительства «Северного потока — 2» ожидается в ближайшие месяцы.

«Мы очень надеемся, что до конца лета все работы по проекту, по пусконаладке, подаче газа будут закончены. И до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ», — сказал он.

«Заинтересована в реализации проекта»

Комментируя текущее заявление главы МИД ФРГ относительного проекта газопровода, аналитики отмечают, что Хайко Маас проявил себя как «здравомыслящий политик, стремящийся к взаимопониманию в Европе».

«Маас генерирует идею о том, что страны нормандского формата должны быть заинтересованы в урегулировании внутриукраинского конфликта политическими, а не военными методами. При это он даёт понять, что Россия какого-либо интереса в ухудшении обстановки в Донбассе не имеет», — сказал в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, сейчас немецкий дипломат «защищает экономические интересы Германии».

«То есть он чётко демонстрирует миру, что немецкая сторона заинтересована в успешной реализации проекта, поскольку это повысит её конкурентоспособность и экономический потенциал», — пояснил Оленченко.

Строительство «Северного потока — 2»

Reuters

© Anton Vaganov//File

В то же время в позиции, обозначенной министром обороны ФРГ, «просматривается американский интерес», отмечает Оленченко.

«Если Берлин пошёл бы на такой шаг и начал бы регулировать поставки газа, исходя из того, как «ведёт» себя Россия, тогда понадобился бы некий арбитр, который бы решал, насколько верно действует РФ. И на это место Вашингтон бы сам предложил свою кандидатуру. Однако Крамп-Карренбауэр — не канцлер Германии, и не ей решать, какие действия предпринять в отношении «Северного потока — 2», — пояснил аналитик.

Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в интервью RT отметил, в свою очередь, что глава германского Минобороны высказала лишь собственную точку зрения относительно России и будущего «Северного потока —2».

«С одной стороны, есть существенные германские интересы относительно проекта, с другой — есть Вашингтон, который выступает против строительства газопровода и подталкивает немецких коллег к антироссийским действиям на фоне обострения ситуации в Донбассе. Немецкие власти иногда пытаются выдержать баланс и начинают в чём-либо обвинять РФ. Однако слава немецких политиков, какими бы они грозными не казались, уже не могут повлиять на завершение строительства газопровода, который вот-вот начнёт эксплуатироваться», — считает Швейцер.

Владимир Оленченко со своей стороны полагает, что возможные санкции США против «Северного потока — 2» уже вряд ли смогут существенно навредить проекту.

«Эти ограничения, если и будут приняты, ударят прежде всего по интересам Германии. Когда американцы вводят меры против строительства газопровода, они почему-то думают, что это касается в первую очередь России. А на деле страдает в основном Германия. Поэтому чем больше США вводят ограничения, связанные с «Северным потоком — 2», тем больше возникает дистанция между ними и ФРГ», — уверен эксперт.

По мнению Швейцера, Соединённые Штаты «преследуют сугубо экономические интересы», вводя рестрикции против «Северного потока — 2».