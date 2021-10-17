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Зарядка электромобилей и диагональный переход: МВД и Минтранс разработали новые дорожные знаки и разметку

17 октября 2021, 14:45  •  77 • В России
Минтранс и МВД предложили ввести в России новые дорожные знаки, в частности для обозначения мест зарядки электромобилей, а также дорожную разметку диагональных пешеходных переходов. В проекте постановления правительства также предлагается запретить останавливаться на «островках безопасности». По мнению авторов инициативы, запрет остановки улучшит видимость и повысит безопасность движения на пересечениях дорог и пешеходных переходах.
 
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
 

Минтранс и МВД предложили ввести в России новые дорожные знаки, в частности для обозначения мест зарядки электромобилей, а также дорожную разметку диагональных пешеходных переходов. 

«Для информирования водителей о местах зарядки электромобилей на объектах сервиса вносится новый знак дополнительной информации (табличка) 8.26 «Зарядка электромобилей», — приводит РИА Новости выдержку из проекта постановления правительства.

Кроме того, ведомства предложили ввести знак «Движение автобусов запрещено». Отмечается, что его действие не будет распространяться на движение маршрутных и школьных автобусов. 

В проекте также предлагается использовать новый вид дорожной разметки для обозначения диагонального пешеходного перехода.

  • globallookpress.com
  • © ALEXEY BYCHKOV

Помимо этого, предполагается разрешить совмещать дорожный знак 3.1 «Въезд запрещён» с табличками «Вид транспортного средства» и «Время действия».

Вместе с тем министерства также предложили внести поправки в ПДД и запретить останавливаться на так называемых островках безопасности.

«Дополнить абзацем следующего содержания: (Остановка запрещается. — RT) на островках направляющих и островках безопасности», — говорится в документе.

Как заявили авторы инициативы, в настоящее время в таких местах, чтобы обеспечить видимость и не допустить хаотичной парковки, приходится «размещать не предназначенные для этого малые архитектурные формы или бетонные блоки». 

Запрет остановки, отметили в ведомстве, улучшит видимость и поднимет безопасность движения на пересечениях и пешеходных переходах.

Автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с RT назвал диагональные пешеходные переходы разумным решением, но высказал мнение, что для их обозначения мог бы подойти обычный, уже существующий дорожный знак. 

Вместе с тем, говоря о местах зарядки электромобилей, эксперт высказал опасение, что часть таких знаков может быть не востребована в связи с тем, что подобного транспорта в России сейчас недостаточное количество.

«У нас отсутствуют электромобили в должном количестве. В своё время в Москве появилось много таких самозарядных колонок для электромобилей. Например, в центре, напротив того же Пассажа. И на Чистых Прудах появлялась такая подзарядка. Ими никто не пользовался», — высказался эксперт. 

Между тем постановлением правительства также предлагается ограничить максимальную скорость для автобусов, не оборудованных ремнями безопасности, вне населённых пунктов до 70 км/ч. Поправки будут внесены в ПДД от 1993 года.

«Абзац третий изложить в следующей редакции: «автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров — не более 90 километров в час, другим автобусам — не более 70 километров в час», — говорится в документе.

  • globallookpress.com
  • © ALEXEY BYCHKOV

В пояснительной записке к проекту постановления также уточняется перечень документов, которые должен иметь при себе водитель. Список дополнен картой маршрута регулярных перевозок и договором фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу.

Накануне МВД и Министерство транспорта России предложили внести изменения в правила дорожного движения, регламентирующие передвижение на электросамокатах, гироскутерах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

Максимальную скорость для подобных средств передвижения было предложено ограничить 25 км/ч.

Инициативы, касающиеся автомобилистов

За последний год в России были приняты либо предложены несколько инициатив, касающихся управления и владения автомобилем.

Так, с июля в России действуют новые «правила тюнинга» автомобилей — все изменения в конструкции машин, которые не оформлены производителем как заводские, считаются незаконными. Если владелец автомобиля хочет что-то изменить, он должен согласовать установку нового оборудования с ГИБДД и внести соответствующую информацию в регистрационные документы.

В сентябре члены партии «Единая Россия» внесли в Государственную думу законопроект об отмене обязательного технического осмотра для личных автомобилей и мотоциклов. В Госдуме сообщили, что ТО останется обязательным только в случае постановки на учёт, смене владельца, изменении конструкции автомобиля или замены его основного компонента.

Также в сентябре мэр Москвы Сергей Собянин предложил ужесточить ответственность за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами в ночное время. Он выступил за десятикратное повышение штрафа, а также предложил запретить использование в столице машин и мотоциклов с полностью или частично модифицированными глушителями, если ночью они нарушают тишину и покой граждан.

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