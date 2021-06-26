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Зарвавшемуся Киеву ответили в Германии: Россия ничего не должна

26 июня 2021, 08:25  •  34 • Политика
Зарвавшемуся официальному Киеву, который ежедневно выдвигает всё новые требования, ответили в Германии. Украинским властям дали понять: Россия ничего не должна.
Отметим, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба открыто заявил о том, что Киев ждёт компенсации после окончания строительства газопровода "Северный поток - 2".
В свою очередь лидер "Альтернативы для Германии", депутат бундестага Тино Крупалла ответил на такое заявление Киева, назвав это "настоящим безумием".
"То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием", - сказал он в комментарии РИА Новости.
Он также обратил внимание украинских властей на то, что Россия ничего не должна в этом случае.
"Я не могу себе представить ничего подобного, чтобы Россия могла бы или должна была бы их выплачивать", - сказал он.

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