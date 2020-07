Зарубежные СМИ и их читатели о параде ВМФ России • 135 • Аналитика

26 июля 2020 года в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ России состоялся Главный военно-морской парад страны. Это событие не прошло мимо зарубежных средств массовой информации и блогеров. Но вот отношение к самой торжественной церемонии разнилось.





На военно-морском параде присутствовали военные атташе более чем 30 стран мира, а также представители зарубежной прессы. Британская газета Daily Mail отмечает, что День Военно-морского флота традиционно отмечается в России как общенациональный праздник.



В этот раз, по утверждению британских корреспондентов, президент Владимир Путин поспешил продемонстрировать всему миру растущую мощь российского военно-морского флота. Отдельно издание коснулось темы гиперзвукового оружия, напомнив, что Путин собирается вооружить им некоторые российские корабли и подводные лодки.



На теме гиперзвукового ядерного оружия остановилось и информационное агентство Reuters. Также оно вспомнило и о подводном аппарате «Посейдон». Газета The New York Times сообщила американскому читателю, что Путин готовится поставить на вооружение ВМФ России новые корабли. Об этом сообщает и Deutsche Welle (DW), воздерживающееся от тенденциозных оценок военного парада в России. Prenca Latina пишет, что Путин заявил о необходимости модернизации российского военного флота и напоминает, что в ближайшее время в строй должны встать до 40 новых кораблей.



Очевидно, что новое вооружение российского флота действительно беспокоит западную прессу. Но пока журналисты настороженно пишут о русском оружии, аудитория британских изданий демонстрирует несколько иной настрой.



200 военных кораблей, гиперзвуковое оружие и ВВП меньше, чем в Великобритании. Неудивительно, что большинство из них ест суп из капусты,

— пишет Craigfromlondon из Лондона.



Другой британский комментатор пишет, что большая часть российских кораблей давно была продана, а сейчас демонстрируются старые корабли, которые не смогут долго противостоять ВМС США или британским подводным лодкам.



Россия идет по стопам Советского Союза, чтобы стать Буркина-Фасо с баллистическими ракетами,

— пишет Джек Зимм из США.





Особое внимание западных СМИ было приковано к выступлению Владимира Путина

Китайские СМИ, как обычно, высказались о параде не столько даже нейтрально, сколько дружественно. Так, официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики «Синьхуа» процитировало заявление Путина о растущей мощи российского ВМФ. Вполне нейтрально выдержан материал на сайте China Global Television Network (CGTN).



В целом можно сделать вывод, что зарубежная пресса отреагировала на парад ВМФ России достаточно спокойно. Это связано с двумя главными причинами. Во-первых, парад приурочен ко Дню ВМФ, а в каждой стране есть свои военные традиции, церемонии и отношение к подобным церемониям в России вполне понимающее.



Во-вторых, для зарубежных СМИ характерна двойственность в оценках потенциала российского флота: с одной стороны, западного читателя регулярно запугивают «страшным русским оружием»: подводными дронами, ядерными ракетами, гиперзвуковыми ракетами, а с другой стороны, его же, и часто те же авторы, убеждают в едва ли не однозначном фиаско России в морском противостоянии с любой западной страной, будь то США или Великобритания.



