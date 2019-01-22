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Зарубежные счета чиновников будет отслеживать Генпрокуратура

22 января 2019, 14:54  •  80 • В России

Во вторник Госдума приняла во втором чтении законопроект, наделяющий Генпрокуратуру полномочиями по проверке сведений о наличии у российских чиновников вкладов и сбережений за рубежом. Документ в октябре прошлого года внес в Госдуму президент, в декабре депутаты приняли его в первом чтении.

На Генпрокуратуру предлагается возложить функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении проверок, касающихся вкладов и сбережений чиновников. Также Генпрокуратура получит право направлять запросы в Центральный банк, чтобы тот в свою очередь запросил интересующую прокуроров информацию у центрального банка или иного органа иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор.

- Законопроект позволит усилить контроль за соблюдением гражданами, занимающими государственные и муниципальные должности, закона, по которому им запрещено иметь счета, вклады, хранить ценности в банках за пределами нашей страны, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами, - пояснил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По действующему законодательству, Центробанк может получить от иностранных коллег финансовую информацию (в том числе содержащую банковскую тайну), но не может выдавать ее третьим лицам. Президентский законопроект предлагает наделить Центробанк таким правом, если речь идет о контроле за чиновничьими счетами за рубежом. Но при этом Центробанку все же придется соблюдать требования к раскрытию информации, установленные законодательством иностранного государства. А это значит, что лазейки для ушлых чиновников, незаконно хранящих свои деньги за рубежом, все же останутся.

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