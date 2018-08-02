«Зарубежные партнёры ничего не предпринимали»: в Генштабе заявили об уничтожении одного из последних оплотов ИГ в Сирии

Сирийские войска ликвидировали оплот террористов «Исламского государства»* на юго-западе провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщили в Генштабе России. Всего в результате проведённой в июле операции под контроль правительства перешло 146 населённых пунктов. Также войскам удалось полностью восстановить доступ к границе с Иорданией, где 2 августа миротворцы ООН провели первое за шесть лет патрулирование.

Сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС полностью уничтожили бандформирования «Исламского государства» и «Джабхат ан-Нусры»** в провинциях Эс-Сувейда, Дараа и Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

«В результате операции на юго-западе Сирии освобождено 3,332 кв. км территории. Под контроль правительства Сирии перешло 146 населённых пунктов, из них 50 — мирным путём в результате переговоров. В ходе стремительного наступления подразделений сирийских правительственных войск и отрядов народного ополчения на укрепленный район боевиков в районе Кусайры более 160 членов бандформирований ИГ были окружены и сдались в плен», — отметил Рудской.

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Он сообщил, боевики укрывались в провинциях под видом «умеренной» оппозиции и контролировали более 55% территории Южной зоны деэскалации. Террористы вели бои с настоящими «умеренными» оппозиционерами, а также пытались завладеть территорией, находящейся под контролем правительственных войск.

«Реальной опасности подвергались российские военнослужащие военной полиции, несущие службу на постах вдоль линии разграничения», — сообщили в Генштабе.

От действий боевиков страдали местные жители, которые испытывали острый дефицит продовольствия, медикаментов и питьевой воды. При этом гуманитарная помощь до них не доходила и попадала в руки боевиков. Как отметил Рудской, попытки мирных граждан защитить свои права и имущество «жестоко карались террористами — вплоть до публичных казней».

«Информация об обострении обстановки и тяжёлой гуманитарной ситуации на юго-западе Сирии регулярно доводилась Российской Федерацией до стран — гарантов создания Южной зоны деэскалации — США и Иордании. Однако никаких мер по стабилизации обстановки зарубежными партнёрами не предпринималось», — заявил Рудской.

В итоге местные жители через местных чиновников обратились в российский Центр по примирению враждующих сторон с просьбой защитить их от боевиков. Кроме того, отряды «умеренной» оппозиции добровольно сложили оружие и вернулись к мирной жизни.

«Боевики смогли по своему желанию либо воспользоваться действующей амнистией, сложить оружие и вернуться к мирной жизни, либо выехать с семьями в провинцию Идлиб. Подавляющее большинство членов незаконных вооружённых формирований предпочли остаться в своих населённых пунктах», — рассказал Рудской.

В ответ террористы предприняли попытку взять под контроль населённые пункты, жители которых обратились к сирийским властям.

Дать отпор террористам помогли отряды «умеренной» оппозиции, которые присоединились к сирийским правительственным силам.

«Вчера отрядами под командованием генерала Сухела и подразделениями 4-й танковой дивизии ликвидирован последний оплот «Исламского государства» на юго-западе провинции Эль-Кунейтра в районе населённых пунктов Кусайр, Эль-Куайя и Эль-Гарга», — подчеркнул Рудской.

Возвращение патрулирования

По словам Рудского, военным удалось полностью восстановить контроль над границей между Сирией и Иорданией.

«Полностью восстановлен контроль над сирийско-иорданской границей. Созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, развёрнутых в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1974 года № 350», — заявил он.

2 августа миротворцы ООН, работа которых на Голанских высотах была приостановлена в 2012 году, совершили первое за шесть лет патрулирование в этом районе.

«В целях исключения возможных провокаций напротив постов ООН вдоль линии «Браво» спланировано выставление восьми наблюдательных постов военной полиции Вооружённых сил Российской Федерации. По мере стабилизации обстановки эти посты будут переданы военнослужащим сирийских правительственных войск», — рассказали в Генштабе.

Помощь беженцам

В общей сложности в рамках мирного урегулирования вооружённые формирования сдали более 650 единиц вооружения и военной техники, в том числе 39 танков, 28 БМП и бронетранспортёров, 10 зенитных самоходных установок «Шилка», 35 зенитных орудий, 17 реактивных систем залпового огня, 60 миномётов и 23 пусковые установки противотанковых ракет.

«В результате освобождения провинций Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда от боевиков созданы все необходимые условия для возвращения беженцев и перемещённых лиц в свои дома. В целях активизации процесса возвращения мирного населения в Дамаске приступил к работе российский Центр по приёму, распределению и размещению беженцев», — сообщили в Генштабе.

Отмечается, что также организовано возвращение беженцев, находящихся за пределами Сирии — этим вопросом занимается созданный при Минобороны России межведомственный координационный штаб, в состав которого вошли представители МИД и других министерств.

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам совещаний с коллегами из стран АСЕАН, у Москвы складывается ощущения, что в вопросах возвращения беженцев в Сирию структуры ООН пока ориентируются на Запад.

«Мы на самом раннем этапе работали с ООН на уровне и генерального секретаря, и департамента по гуманитарным вопросам, и на уровне управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Из управления верховного комиссара мы имеем заинтересованную реакцию… Что касается других структур ООН, то у нас складывается ощущение, которое мы хотим перепроверить, что они тоже как бы ориентируются на позицию Запада и ждут, пока Запад соблаговолит эту позицию изменить. И исходя из этой позиции пока ооновцев на территориях, которые подконтрольны правительству и где требуется уже содействие в восстановлении разрушенных систем жизнеобеспечения, мы там их не наблюдаем», — заявил Лавров, отметив, что «такое совпадение может быть и случайным».

Также в Генштабе выразили беспокойство ситуацией в лагере беженцев «Эр-Рукбан», расположенном в зоне ответственности западной коалиции. По данным ведомства, там укрываются террористы, а мирные жители проживают в тяжёлых условиях.

«Считаем необходимым американским партнёрам в кратчайшие сроки предоставить гуманитарный доступ в «Эр-Рукбан», обеспечить вывод из него беженцев к местам их постоянного проживания и ликвидировать военную базу в Эт-Танфе», — сказал Рудской.

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что присутствие боевиков сохраняется в трёх районах — в лагере «Рукбан», в Идлибе и на подконтрольным курдам территориях вблизи сирийско-иракской границы.

Как ранее отметил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, доступ беженцев к гуманитарной помощи и выход к постоянным местам проживания затруднены из-за позиции США.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.