Зарубежные лидеры не смогли возразить Путину в ответ на хронологию инцидента под Керчью

Зарубежным лидерам было сложно возразить что-либо против хронологии инцидента в Керченском проливе. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции на G20 в Буэнос-Айресе.

«Мы изложили хронологию развития ситуации. Против этого трудно что-то возразить», - рассказал Путин собравшимся представителям СМИ.

Среди аргументов, на которые зарубежные коллеги Путина не смогли возразить, глава Кремля назвал запись в судовом журнале одного из задержанных украинских судов, в которой была отражена задача скрытно проникнуть в территориальные воды России, после чего совершить скрытный проход через Керченский пролив.

«Это спланированная провокация. Так и есть», - подчеркнул российский президент. По словам Путина, такой же вывод следовал из документов, а также из показаний задержанных украинских моряков.

При этом реакция коллег Путина, с которыми он обсуждал эту тему на полях саммита G20, была «спокойной», заметил президент. В то же время Путин отказался сделать оценки того, насколько ему удалось убедить зарубежных лидеров в своей правоте.