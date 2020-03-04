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Зарубежные конкуренты автомата Калашникова
04 марта 2020, 09:35 • 48 • Аналитика
Согласно данным Центра анализа мировой торговли оружием, в минувшем, 2019 году Россия сохранила второе место на глобальном рынке вооружений. Вне всяких сомнений, одним из самых ходовых товаров отечественного ВПК является стрелковое оружие, представленное, в первую очередь продукцией знаменитого концерна «Калашников». Но ведь автоматическое оружие в мире производит не только наша страна. Какие из них сегодня могут составить конкуренцию не на поле боя, а именно в качестве кандидата на приобретение для пополнения чьих-то арсеналов?
Безусловно, пытаться искать «ближайших конкурентов», исходя из рейтинга стран-продавцов оружия, было бы делом в корне неправильным. Ведь даже в российском ВПК наиболее глобальные объемы экспорта обеспечивают гиганты уровня «Концерна ВКО «Алмаз-Антей» или «Объединенной авиастроительной корпорации». Да и в прочно удерживающих мировое первенство США в первых рядах значатся корпорации Lockheed Martin и Boeing, а не Colt’s Manufacturing Company. Тем не менее, именно ее продукция в лице «старушки» М16, со времен своей разработки и принятия на вооружение армией США изменившаяся и осовременившаяся чуть ли не до неузнаваемости, и является наиглавнейшей «альтернативой» АК различных модификаций. Не менее 9 миллионов выпущенных экземпляров, список стран-эксплуатантов, с трудом умещающийся на одной странице – это, знаете ли, внушает...
Нельзя не упомянуть и о «младшем брате» этой автоматической винтовки – разработанном на ее базе штурмовом карабине М4А1, тоже набирающем в мире все большую популярность. Из представителей «классики» стоит упомянуть также продукцию бельгийских оружейников. А именно – различные модели, выпускаемые фирмой FN. Особенно «супернавороченные» SCAR, сумевшие даже в Пентагоне частично потеснить «отечественного производителя» и футуристические F2000.
Не менее серьезным соперником для любого производителя автоматической «стрелковки» следует считать немецкую корпорацию Heckler&Koch. Уж эти-то могут предложить «стволы», практически, на любой вкус. Особенно стоит упомянуть такие модели, как уже относительно не новая НК G36 и более современные НК416 и НК417.
Из автоматических стреляющих изделий других европейских производителей, уверенно чувствующих себя на вовсе не страдающем от обилия и разнообразия предложений мировом оружейном рынке, стоит, конечно же, упомянуть французскую FAMAS и Steyr AUG A3. В последние годы все активнее за «место под солнцем» в сегменте продаж стрелкового оружия стали бороться израильтяне со своим «Тавором» - TAR 21, часто именующимся «штурмовой винтовкой ХХІ века». Все перечисленные выше модели являются представителями «bullpup»-компоновки, имеющей как массу сторонников, так и множество противников, и у отечественных оружейников как-то не прижившейся.
Перечень имеющихся на вооружении армий и спецслужб различных стран и пытающихся найти свое место на растущем глобальном военном рынке приведенными выше образцами и производителями далеко не исчерпывается. Тем не менее, в числе тех, с кем приходится конкурировать нашим «Калашниковым», именно они являются самыми значительными соперниками. Будем надеяться, что новые разработки отечественных умельцев и в будущем позволят России удержать за собой статус производителя автоматов №1 на планете.
Александр Харалужный
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