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Зарубежные аналитики оценили шансы Польши в войне с Россией

29 октября 2021, 12:05  •  113 • Политика
Фото: Piotr Twardysko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Качиньскому объяснили, за счет чего Москва увеличила военную мощь
Польские СМИ активно критикуют проект закона о реформе армии, продвигаемый зампредом правительства Ярославом Качиньским. По мнению аналитиков издания Onet, если даже посыл политика о военной угрозе со стороны России верен, то реальные шансы у Варшавы одержать победу в случае военного столкновения с Москвой попросту отсутствуют.
Эксперты считают, что план реформ, предлагаемый председателем правящей партии, а также министром внутренних дел, никак не приблизит потенциальную победу Польши над Россией. Авторы статьи уверены, что чиновники не представили "верных рецептов" по модернизации вооруженных сил.
"Все, что Ярослав Качиньский говорил на тему исходящих от России угроз, верно", – пишет Onet.
В то же время аналитики подчеркивают, что при якобы верных посылах авторы законопроекта о реформе армии делают неправильные выводы. По их мнению, Польша допускает разногласия со своими союзниками, в первую очередь, с американцами, что непростительно при ее географическом положении.
Эксперты критикуют польских политиков, из-за которых рушатся отношения с США. Они отмечают, что сегодня Варшава нуждается в поддержке Вашингтона, в частности, в увеличении военного контингента на территории республики.
Кроме того, авторы обращают внимание Качиньского, что Россия в отличие от Польши смогла нарастить свой военный потенциал. По их мнению, это связано с увеличением расходов на ВПК, с ликвидацией неэффективных подразделений армии и с проведением большого количества учений.
Ранее поляки с ужасом отреагировали на слова вице-премьера о войне с Россией. 

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