Зарубежная пресса о корабле Crew Dragon, убытках России и конкурентах NASA

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС. Это событие не осталось незамеченным со стороны мировых средств массовой информации, но оценки ему давались противоречивые.





Исторической миссией назвали произошедшее событие авторы The Guardian. В Los Angeles Times пишут, что NASA более не придется зависеть от России в вопросах доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Тем более, что стоимость таких полетов всегда была не дешевой – 70-80 млн долларов (ранее называли еще более высокую цену – 90 млн долларов).



Также издание положительно оценило опыт сотрудничества NASA с коммерческими компаниями. Подобная практика, убеждены в Los Angeles Times, откроет путь к колонизации Луны и Марса. О том, что девять лет зависимости США от российских «Союзов» остались в прошлом, пишет и агентство Bloomberg.



Кеннет Чанг из The New York Times также обращает внимание на то, что теперь можно будет не зависеть от России, и утверждает, что вслед за астронавтами капсула сможет доставлять в космос и космических туристов.



SpaceX стала первой частной компанией, совершившей подвиг, выведя людей на орбиту. До этого подобное было под силу лишь государственным структурам,

- отметил автор The New York Times.





Марчин Качмарчик из польской Gazeta злорадствует последствиям запуска Crew Dragon для российской космической отрасли. Ведь доставка американских астронавтов была неплохим средством извлечения прибыли для России. Впрочем, многие польские читатели настроены довольно адекватно и напоминают, что это – лишь первый за долгие годы полет американского корабля, тогда как Россия отправляла людей в космос на своих кораблях постоянно.



Еще непонятно, смогут ли американцы безопасно вернуться,

- шутит один из польских читателей.



Китайское издание Sohu обращает внимание на другой, очень интересный аспект состоявшегося полета. Впервые монополия NASA была «взломана» частной компанией, и для NASA этот шаг таил определенные риски.



Мало того, что NASA вверило столь большую ответственность коммерческой организации, так еще теперь и «частники», получается, смогут летать в космос сами. С другой стороны, пишет Sohu, у NASA особо не было выхода, учитывая сильное стремление освободиться от России в космических полетах.



Издание Sina также пишет о новой идее NASA – обеспечить коммерческую конкуренцию в космической сфере, что должно повысить эффективность ее развития. Собственно, история со стыковкой Crew Dragon это прекрасно показала.



В то же время, Sina подчеркивает:



Должно быть ясно, что хотя SpaceX выполнил первый полет первым, это не означает, что SpaceX сформировал монополию.

В действительности, сам факт полета, организованного коммерческой компанией, и здесь китайцы правы, может полностью переформатировать американскую космическую отрасль, интегрировав в нее частный бизнес и сделав более гибкой и креативной. Но последует ли примеру США Россия? Похоже, что в нашей стране государство еще не готово к тому, чтобы позволить частным компаниям вмешиваться в столь важные не только для науки, но и для обороноспособности страны направления.





