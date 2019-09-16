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«Зарубежная премьера»: российский самолёт МС-21 совершил первый международный полёт

16 сентября 2019, 21:09  •  126 • В России
Днём в понедельник, 16 сентября, в стамбульский аэропорт Ататюрк прибыл среднемагистральный гражданский самолёт МС-21. Таким образом лайнер производства корпорации «Иркут» совершил первый международный полёт. Российская разработка станет участником фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST. Как отметили в пресс-службе ОАК, эта выставка станет зарубежной премьерой МС-21. Ранее он был представлен на МАКС-2019, где его в том числе осмотрели президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
 
© Михаил Воскресенский/РИА Новости
 

Российский среднемагистральный гражданский самолёт МС-21 совершил первый международный перелёт. Как сообщает ТАСС, лайнер производства Иркутского авиационного завода в 13:26 мск прибыл в стамбульский аэропорт Ататюрк из Жуковского.

В крупнейшем городе Турции МС-21 станет участником фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST, который пройдёт с 17 по 22 сентября.

«Для проходящего сертификационные испытания МС-21 выставка в Турции станет зарубежной премьерой», — говорится в сообщении на сайте Объединённой авиастроительной корпорации.

Кроме того, на фестивале будут представлены другие новинки российской корпорации — ближнемагистральный лайнер Superjet 100, самолёт-амфибия Бе-200 и многофункциональный истребитель Су-35. Авиационная техника примет участие в лётной программе TEKNOFEST, а также частично будет представлена на статической стоянке.

Вместе с тем в пресс-службе корпорации «Иркут» (входит в ОАК) добавили, что салон самолёта МС-21 будет представлен посетителям в двухклассной компоновке. При этом в хвостовой части лайнера установлено испытательное оборудование.

В августе среднемагистральный пассажирский самолёт нового поколения продемонстрировали на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС). В Жуковский «Иркут» привёз три образца МС-21-300 — один для участия в лётной программе, ещё два для статических стоянок.

При этом одними из тех, кто осмотрел салон лайнера, стали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Главы государств на полях МАКСа также провели переговоры, среди прочего обсудив возможность совместного производства военной авиационной техники — истребителей Су-57 и Су-35.

Реализация проекта

Авиалайнер проекта МС-21 создаётся в нише среднемагистральных самолётов и должен составить конкуренцию Boeing 737 и Airbus A320. Первый его демонстрационный полёт состоялся 28 мая 2017 года. Семейство лайнеров будет иметь вместимость от 150 до 210 пассажиров. Как отмечал вице-премьер России Юрий Борисов, в 2020 году самолёт должен получить сертификат Росавиации, а в 2021-м — пройти валидацию Европейского агентства авиабезопасности (EASA).

«Строятся ещё две опытные машины, одна из которых предназначена для лётных испытаний с российским двигателем ПД-14. Ведётся активная работа по подготовке серийного производства МС-21», — говорил Борисов в июле.

Однако реализация проекта проходит на фоне санкционного давления со стороны Соединённых Штатов Америки. В сентябре 2018 года Министерство торговли США внесло в санкционный реестр АО «Аэрокомпозит» и АО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» имени А.Г. Ромашина», задействованные в работе над созданием МС-21. В результате этого был наложен запрет на поставку композитных материалов, используемых при производстве крыла перспективного самолёта, заблокированы поставки титанового крепежа, машин для выкладки сухой углеродной ленты и другого оборудования.

В настоящее время ведутся предварительные испытания композитных материалов, выпускаемых российской атомной отраслью. Они должны завершиться до конца 2019 года.

Вдобавок Объединённая двигателестроительная корпорация разрабатывает для МС-21 модифицированную силовую установку ПД-16 на базе новейшего двигателя ПД-14. По словам генерального конструктора ОДК Юрия Шмотина, эта модификация будет востребована для МС-21-400.

В то же время научно-технический центр радиосвязного оборудования НПП «Полёт» должен в начале 2020-го поставить на реализацию проекта оборудование внутренней связи.

При этом ещё в январе премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 10,5 млрд рублей на реализацию проекта самолёта МС-21 в ближайшие три года. Так, в 2019 году финансирование программы составит 1,58 млрд рублей, в 2020-м и 2021-м на эти цели будет выделено 4,11 млрд и 4,81 млрд рублей соответственно.

«Проект МС-21 важен для развития гражданской авиации. В 2018 году число авиапассажиров в России увеличилось более чем на 10 млн человек. Однако в российском авиапарке не хватает ближне- и среднемагистральных самолётов, которые особенно нужны на региональных маршрутах», — указывал глава правительства.

Добавим, что портфель твёрдых заказов на пассажирские самолёты МС-21 составляет 175 единиц. Предполагается, что первым эксплуатантом новых лайнеров станет компания «Аэрофлот», заключившая контракт на поставку 50 машин.

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