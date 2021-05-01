Зарплаты повысить и не лезть в наш огород. Чиновники подготовили реформу себя

Если верить труду экспертов федерального уровня из ЦПУР и РАНХиГС, чиновники в России плохо работают потому, что их слишком жёстко контролируют и слишком мало платят. Денег на госслужбу надо выделить больше, а контроля сделать меньше – тогда чиновникам станет хорошо. Будет ли хорошо людям, за жизнь которых они отвечают, неясно.

Накануне "праздника труда" 1 мая в СМИ попала записка "Кадровая политика на госслужбе: текущие проблемы и необходимые изменения", подготовленной Центром перспективных управленческих решений (ЦПУР) при поддержке Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, компании "ЭКОПСИ консалтинг" и исследовательской группы "ЦИРКОН". Гроздь красивых названий объединяет большую группу экспертов, предлагающих изменить законодательство о госслужбе, поменять систему оплаты труда и реформировать отделы кадров.

Первая мечта чиновника: меньше нас контролируйте

Предлагаемые изменения, естественно, увязываются с планами оптимизации деятельности правительства России, которые намерен претворит в жизнь Михаил Мишустин, однако совсем на эти планы не похожи.

Прежде всего, эксперты ЦПУР, если верить РБК, совсем ничего не говорят о сокращении численности государственного аппарата и чиновников вообще. Вместо этого речь идет о том, чтобы дать чиновникам больше свободы самим определять, что важно и что не важно в их деятельности и, главное, какие зарплаты они должны получать. В записке указывается, что "системы управления кадрами и организации работы на госслужбе слишком зарегулированы законодательно. Кроме того, указанные в законах требования к кандидатам в госслужащие сильно устарели". В связи с этим, предлагается "пересмотреть требования к кандидатам и дать возможность самим госорганам устанавливать эти требования".

Если отвлечься от "экспертного языка" и сказать то же самое обычным человеческим манером, ЦПУР предлагает осуществить давнюю затаенную мечту любого бюрократа: сделать так, чтобы каждое ведомство само решало, как оценивать его работу – и в целом, и на уровне каждого конкретного исполнителя.

Подход совершенно не удивительный, если учесть, что, по словам директора по исследованиям ЦПУР Михаила Комина в комментарии РБК "в основу экспертной записки легли около 20 экспертных интервью, которые были взяты у представителей ФОИВов (федеральные органы исполнительной власти), которые либо возглавляют HR-департаменты, либо являются замруководителя органа власти, которые курируют вопросы кадров.

То есть в основу исследования о том, как сделать работу чиновников боле эффективной легло мнение самих чиновников. И чиновники, вот ведь сюрприз, сказали, что их надо бы поменьше контролировать, упростить требования к их деятельности, а вот платить им, напротив, следует побольше.

Интересно, хоть один разумный человек, безо всякого исследования, мог предположить, что они скажут что-то другое?

Вторая мечта чиновника: дайте денег побольше

Кроме изменения правил, ЦПУР предлагает повысить чиновникам зарплаты, так как "работники, занимающие должности вплоть до заместителя директора департамента ФОИВ, получают зарплаты ниже среднего уровня зарплат руководителей в коммерческом секторе в Москве", а также повысить базовый уровень зарплат для всех госслужащих.

Ниже среднего уровня в коммерческом секторе Москвы" - звучит, конечно, ужасно и вызывает мысли о том, что при таком раскладе никто по собственной воле чиновником быть не захочет. Однако нужно понимать, что на самом деле средний уровень зарплат гражданских федеральных чиновников, по данным Росстата – не менее 125 тысяч рублей, а в аппарате правительства России – примерно 240 тысяч рублей.

Конечно, при вычислении средней зарплаты учитывают и зарплаты высших руководителей, но все-таки говорить о том, что чиновники в России мало зарабатывают, никак нельзя: средняя начисленная зарплата в Москве, по весьма оптимистичным оценкам, составила в 2020 году 95 тысяч рублей, медианная* зарплата в столице составляет 55 тысяч рублей, средняя зарплата в России – 51 тысяча рублей, медианная – 35 тысяч рублей.

Средняя заплата федеральных чиновников, руб. 125 000 Средняя начисленная зарплата в Москве 95 000 Медианная зарплата в Москве 55 000 Средняя начисленная зарплата в России 51 000 Медианная заплата в России 35 000

*Медианная зарплата — это величина, которая делит всех работающих на две равные части: у половины работников зарплата выше данной суммы, а у другой половины — ниже.

Несложно себе представить, как отнесутся обычные, нечиновные русские люди к сообщениям об очередном повышении зарплат чиновникам. В самом лучшем случае – с возмущением. Реализация предложений ЦПУР чревата ростом социальной напряженности – никакой другой оценки, на взгляд автора этих строк, просто не может быть.

Деньги наверх, работу вниз

Однако странности "записки" ЦПУР в части чиновных зарплат не исчерпываются предложением повысить и так высокие зарплаты. Все гораздо интереснее.

Как уточнила "Известиям" редактор экспертной записки, генеральный директор ЦПУР Мария Шклярук, "зарплата госслужащих состоит из фиксированных и смешанных выплат. Фиксированные выплаты включают в себя: оклад — 8,2%, надбавки — 28,5%, иные выплаты, подлежащие индексации — 14% и саму индексацию — 0,4%. При этом 45,5% смешанных выплат — это выплаты, не подлежащие индексации, и 1,4% — премии за особые задания. С формальной точки зрения, у чиновников есть небольшой оклад и много надбавок, но на практике они получают сравнительно большую фиксированную зарплату."

Эксперты ЦПУР предлагают это изменить: пусть фиксированная часть зарплаты составляет 70% а премии 30%, но премии вручать только по "достижению ключевых показателей эффективности".

Учитывая, что, как мы видели выше, правила, по которым живет ведомство, должно определять само ведомство, на практике реализация предложения ЦПУР будет выглядеть так: все деньги, предназначенные на премии, останутся на уровне, на котором премии распределяются. А чиновники, которые реально готовят необходимые документы и вообще тянут на себе всю работу, получат едва ли не меньше, чем получают сейчас – ведь начальство всегда найдет, к чему придраться в их работе.

"Реформа", о которой говорят эксперты, нужна для того, чтобы повысить эффективность государственной службы и стимулировать чиновников работать лучше. Но если выполнить рекомендации "записки" результат будет обратным.

Цель – развалить органы власти?

Вишенка на торте записки ЦПУР, которая почти сразу бросается в глаза читателю – это требование изменить "коридорно-кабинетную организацию пространства" - то есть пересадить большинство рядовых исполнителей в огромные залы, лишить их возможности как-то обустраивать личное пространство на работе – так, как-то сделано сейчас, по западному образцу, в большинстве коммерческих фирм.

Это последнее требование, на мой взгляд, демонстрирует истинную цель предложений ЦПУР – они направлены не на то, чтобы улучшить, а на то, чтобы развалить работу федеральных органов исполнительной власти.

Судите сами. Буквальное исполнение этих рекомендаций сделает чиновника, с одной стороны, менее контролируемым: требования к его работе будут не прописаны во внешнем по отношению к ведомству федеральном законе, а сформулированы самим ведомством. Это на верхнем уровне, там, где в ведомстве принимаются решения. На нижнем уровне чиновник, получающий едва ли более высокую, чем сейчас, зарплату, заодно с зарплатой получит совершенно неудобную организацию труда заодно с отсутствием мотивации, постоянными придирками начальства и недовольством простых людей.

Пожалуй, если сделать все по-цпуровски, то самые компетентные чиновники из ведомств и вправду побегут в коммерческие структуры, пусть и платят там не так хорошо.

Был такой старый анекдот, о том, как в некое ведомство приходит новый начальник. Хочет все оптимизировать, а прежде знакомится с коллективом. Тут у нас кто сидит? Можно ли кого сократить? – Нельзя, отвечают ему, здесь делают вид, что работают Жены Очень Важных Людей. Ладно, этих не сокращаем, идем дальше, а тут кто? – Тут Дети Очень Важных Людей. Ладно, и этих не сокращаем, идем дальше, здесь что за цветник? – Любовницы Очень Важных Людей. Но вот там, в паре последних убогих кабинетиков, сократить людишек можно. Там у нас Случайно Уцелевшие Компетентные Исполнители. Их не жалко.

Читаю я в прессе про записку ЦПУР и обсуждение оной и думаю: то ли вредители эти предложения составляли, то ли просто персонажи из этого анекдота?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.