Зарплаты плюс, доходы минус. Парадоксы российского экономического безумия • 175 • Аналитика Казуистика или подтасовки? Одно другому не мешает!

Внезапно выяснилось, что доходы россиян то ли слишком медленно растут, то ли вовсе падают. Точнее, внезапным это стало, как мне кажется, только для нашего президента. Люди, более-менее внимательно следящие за происходящим в нашей экономике, уже давно знают, что в этом вопросе у нас, мягко говоря, не всё благополучно…









Аналитические оценки, подтверждающие начало снижения реальных доходов населения, появились ещё несколько месяцев назад. Но, возможно, какое-то время их главные выводы действительно оставались в тени из-за присущей нашим экономистам казуистики. Вы же знаете, что одну и ту же вещь можно назвать по-разному, отчего значение вроде бы не меняется, а вот эмоциональная окраска сказанного чуть-чуть «эволюционирует». Например, можно прямо сказать, что доходы населения падают. Но это как-то грубо, да и влететь может от начальства. Поэтому гораздо разумнее сказать, что «в России наметился отрицательный рост доходов населения». Вроде отрицательный, но все-таки рост!



Иногда возникает и некоторая путаница. Прежде всего из-за того, что зарплаты-то у нас до сих пор растут (или росли, но это уже статистика следующих месяцев покажет), а доходы при этом падают. Как так, спросите вы? А вот так: оказывается, одно другому если и мешает, то не критично, и при определенных обстоятельствах такое все-таки возможно.



Дело в том, что доходы населения складываются не только из зарплат. В значительной степени это ещё и социальные выплаты – пенсии, например. Кроме того, нужно учитывать доход от предпринимательской деятельности, сдачи в аренду недвижимости (в нашем случае – квартир) и некоторые другие доходы. С учетом того, что пенсионеров у нас действительно много, это очень важный фактор. А вот предпринимателей становится все меньше (больше становится только миллиардеров, но это отдельный вопрос).



Поэтому ни в коем случае нельзя приравнивать рост зарплат к общему росту доходов населения. Да, это самый важный фактор, но и он, к сожалению, может не вытянуть общие доходы в условную «зеленую зону».



Статистические данные показывают примерно следующее: рост заплат в июле 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого составил 8,2%. Это, в общем, хорошая цифра, если бы не инфляция, которая составила на пике 5,3% (март), а сейчас немного снизилась, но все ещё составляет весомые 4,7%. Разница между номинальным ростом зарплат и инфляцией и есть тот «рост реальных зарплат», которым так гордятся наши правительственные чиновники и который, возможно, ввел в некоторое заблуждение президента.



Примечательно, что рост заплат часто может быть и реальным, и липовым одновременно. Как такое возможно? Ну, например, растут оклады, растут тарифные ставки, и это позволяет «ответственным товарищам» на полном серьезе говорить о росте реальных зарплат. И они даже не обманывают! Но… Одновременно с этим может сокращаться как количество, так и объем разного рода стимулирующих надбавок и бонусов к зарплате, с чем хорошо знакомы наши врачи и учителя. И тогда вдруг оказывается, что зарплата у человека растет, а денег на руки он получает меньше! И виновата в этом не инфляция, а простое желание «натянуть сову на глобус» и погнать галопом зарплатного «сферического коня в вакууме», которое никогда не оставляет тех, кому надо время от времени отчитываться перед Путиным.



В общем, кругом казуистика, передергивание, подтасовка фактов и стремление любой ценой обеспечить нужную статистику. Немудрено и запутаться, согласитесь?



Давайте добавим сюда и опережающий рост разного рода обязательных трат, которые гражданин должен делать. Это, например, оплата тарифов на услуги ЖКХ, которые растут всегда опережающими темпами. Поскольку это довольно значимая часть наших ежемесячных выплат, любой рост в этом секторе способен моментально уничтожить все робкие предпосылки к росту реальных доходов. Что он с незавидной регулярностью и делает…



Без хомута, но и без зарплат

Неудивительно, что в российской экономике уже довольно явно показывают себя признаки грядущего кризиса. Например, началось снижение объемов ипотечного кредитования. В частности, за январь—июль объем выданных ипотечных кредитов в стране сократился в годовом выражении примерно на 4,5% (до 1,485 трлн. руб.). Количество выданных кредитов снизилось и того сильнее – почти на 14% к тому же периоду прошлого года, до 676 тыс.



Возможно, кто-то сейчас с облегчением выдохнул – подумаешь, меньше людей надело на свою шею банковский хомут! Радоваться надо! Но как раз с радостью стоит повременить… Да, «хомутов» будет меньше. Но меньше будет и построенных квартир, меньше будут и цены на вторичном рынке жилья, меньше будут получать строители, производители стройматериалов, металлурги и ещё множество людей и профессий. При той доле, которую жилищное строительство занимает в экономике России, радоваться снижению на рынке ипотечного кредитования — всё равно что радоваться начавшейся у тебя гангрене.



Серьезные опасения вызывает и положение мировой экономики. Увы, и торговая война США с Китаем, и долгосрочные циклы мировой экономики подсказывают нам, что очередной мировой кризис сейчас вполне реален. Причем спусковым крючком может послужить что угодно – лопнувший «пузырь» очередного переоцененного интернет-гиганта или даже дефолт какой-нибудь страны «третьего мира», который может запустить процессы, от которых никому не поздоровится.





Опять же, можно гордо поджать губы и сказать – что нам до мирового кризиса? Но ответ мы получим сразу, как упадут цены на нефть, другие ресурсы, которые больше не будут востребованы мировой экономикой в прежних объемах. Чтобы хотя бы примерно представлять себе, как на нас может повлиять мировой кризис, далеко ходить не надо, достаточно вспомнить 2008 год и то, что в следующем году, 2009-м, ВВП России упал почти на 8%. И это без всяких санкций…



Некоторое сомнение вызывают даже причины нынешнего роста зарплат. Многие эксперты считают, что он носит некий компенсаторный характер – зарплаты растут после большого спада 2014-2015 годов, когда они из-за девальвации рубля и санкций первыми попали под удар и пострадали больше всего. То есть мы все ещё отыгрываем потери, а реальных предпосылок для роста у нас или вообще нет, или их просто мизер.



Очень не хочется писать исключительно в черных тонах, но все-таки очень похоже, что у нас проблемы. Причем, ещё раз повторю, и никогда не перестану это повторять: настоящих экономических проблем у России нет! Поэтому проблемы исключительно управленческие, проблемы с компетентностью наших «экономистов» и вороватостью, безответственностью чиновников.



И уже очень хочется дождаться «оргвыводов».



Хотя надежд на это почти нет: «стабильность» требует все новых и новых жертв, и очень похоже, что скоро в трясине этой «стабильности» мы все утонем. Внезапно выяснилось, что доходы россиян то ли слишком медленно растут, то ли вовсе падают. Точнее, внезапным это стало, как мне кажется, только для нашего президента. Люди, более-менее внимательно следящие за происходящим в нашей экономике, уже давно знают, что в этом вопросе у нас, мягко говоря, не всё благополучно…Аналитические оценки, подтверждающие начало снижения реальных доходов населения, появились ещё несколько месяцев назад. Но, возможно, какое-то время их главные выводы действительно оставались в тени из-за присущей нашим экономистам казуистики. Вы же знаете, что одну и ту же вещь можно назвать по-разному, отчего значение вроде бы не меняется, а вот эмоциональная окраска сказанного чуть-чуть «эволюционирует». Например, можно прямо сказать, что доходы населения падают. Но это как-то грубо, да и влететь может от начальства. Поэтому гораздо разумнее сказать, что «в России наметился отрицательный рост доходов населения». Вроде отрицательный, но все-таки рост!Иногда возникает и некоторая путаница. Прежде всего из-за того, что зарплаты-то у нас до сих пор растут (или росли, но это уже статистика следующих месяцев покажет), а доходы при этом падают. Как так, спросите вы? А вот так: оказывается, одно другому если и мешает, то не критично, и при определенных обстоятельствах такое все-таки возможно.Дело в том, что доходы населения складываются не только из зарплат. В значительной степени это ещё и социальные выплаты – пенсии, например. Кроме того, нужно учитывать доход от предпринимательской деятельности, сдачи в аренду недвижимости (в нашем случае – квартир) и некоторые другие доходы. С учетом того, что пенсионеров у нас действительно много, это очень важный фактор. А вот предпринимателей становится все меньше (больше становится только миллиардеров, но это отдельный вопрос).Поэтому ни в коем случае нельзя приравнивать рост зарплат к общему росту доходов населения. Да, это самый важный фактор, но и он, к сожалению, может не вытянуть общие доходы в условную «зеленую зону».Статистические данные показывают примерно следующее: рост заплат в июле 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого составил 8,2%. Это, в общем, хорошая цифра, если бы не инфляция, которая составила на пике 5,3% (март), а сейчас немного снизилась, но все ещё составляет весомые 4,7%. Разница между номинальным ростом зарплат и инфляцией и есть тот «рост реальных зарплат», которым так гордятся наши правительственные чиновники и который, возможно, ввел в некоторое заблуждение президента.Примечательно, что рост заплат часто может быть и реальным, и липовым одновременно. Как такое возможно? Ну, например, растут оклады, растут тарифные ставки, и это позволяет «ответственным товарищам» на полном серьезе говорить о росте реальных зарплат. И они даже не обманывают! Но… Одновременно с этим может сокращаться как количество, так и объем разного рода стимулирующих надбавок и бонусов к зарплате, с чем хорошо знакомы наши врачи и учителя. И тогда вдруг оказывается, что зарплата у человека растет, а денег на руки он получает меньше! И виновата в этом не инфляция, а простое желание «натянуть сову на глобус» и погнать галопом зарплатного «сферического коня в вакууме», которое никогда не оставляет тех, кому надо время от времени отчитываться перед Путиным.В общем, кругом казуистика, передергивание, подтасовка фактов и стремление любой ценой обеспечить нужную статистику. Немудрено и запутаться, согласитесь?Давайте добавим сюда и опережающий рост разного рода обязательных трат, которые гражданин должен делать. Это, например, оплата тарифов на услуги ЖКХ, которые растут всегда опережающими темпами. Поскольку это довольно значимая часть наших ежемесячных выплат, любой рост в этом секторе способен моментально уничтожить все робкие предпосылки к росту реальных доходов. Что он с незавидной регулярностью и делает…Неудивительно, что в российской экономике уже довольно явно показывают себя признаки грядущего кризиса. Например, началось снижение объемов ипотечного кредитования. В частности, за январь—июль объем выданных ипотечных кредитов в стране сократился в годовом выражении примерно на 4,5% (до 1,485 трлн. руб.). Количество выданных кредитов снизилось и того сильнее – почти на 14% к тому же периоду прошлого года, до 676 тыс.Возможно, кто-то сейчас с облегчением выдохнул – подумаешь, меньше людей надело на свою шею банковский хомут! Радоваться надо! Но как раз с радостью стоит повременить… Да, «хомутов» будет меньше. Но меньше будет и построенных квартир, меньше будут и цены на вторичном рынке жилья, меньше будут получать строители, производители стройматериалов, металлурги и ещё множество людей и профессий. При той доле, которую жилищное строительство занимает в экономике России, радоваться снижению на рынке ипотечного кредитования — всё равно что радоваться начавшейся у тебя гангрене.Серьезные опасения вызывает и положение мировой экономики. Увы, и торговая война США с Китаем, и долгосрочные циклы мировой экономики подсказывают нам, что очередной мировой кризис сейчас вполне реален. Причем спусковым крючком может послужить что угодно – лопнувший «пузырь» очередного переоцененного интернет-гиганта или даже дефолт какой-нибудь страны «третьего мира», который может запустить процессы, от которых никому не поздоровится.Опять же, можно гордо поджать губы и сказать – что нам до мирового кризиса? Но ответ мы получим сразу, как упадут цены на нефть, другие ресурсы, которые больше не будут востребованы мировой экономикой в прежних объемах. Чтобы хотя бы примерно представлять себе, как на нас может повлиять мировой кризис, далеко ходить не надо, достаточно вспомнить 2008 год и то, что в следующем году, 2009-м, ВВП России упал почти на 8%. И это без всяких санкций…Некоторое сомнение вызывают даже причины нынешнего роста зарплат. Многие эксперты считают, что он носит некий компенсаторный характер – зарплаты растут после большого спада 2014-2015 годов, когда они из-за девальвации рубля и санкций первыми попали под удар и пострадали больше всего. То есть мы все ещё отыгрываем потери, а реальных предпосылок для роста у нас или вообще нет, или их просто мизер.Очень не хочется писать исключительно в черных тонах, но все-таки очень похоже, что у нас проблемы. Причем, ещё раз повторю, и никогда не перестану это повторять: настоящих экономических проблем у России нет! Поэтому проблемы исключительно управленческие, проблемы с компетентностью наших «экономистов» и вороватостью, безответственностью чиновников.И уже очень хочется дождаться «оргвыводов».Хотя надежд на это почти нет: «стабильность» требует все новых и новых жертв, и очень похоже, что скоро в трясине этой «стабильности» мы все утонем. Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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